Президент Чехии будет участвовать в мероприятиях в инвалидном кресле

Президент Чехии Милош Земан откровенно рассказал о состоянии своего здоровья. В интервью, которое транслировал интернет-канал чешской газеты Blesk, 76-летний политик объявил, что отныне будет передвигаться на инвалидном кресле.

"Я перемещаюсь в кресле, так как это удобно. Состояние моих ног является неудовлетворительным", - цитирует Земана ТАСС. Президент также подтвердил, что врачи посоветовали ему использовать инвалидную коляску в том числе для официальных мероприятий.

Ни для кого в Чехии не секрет, что Земан страдает от диабета и находится под регулярным наблюдением специалистов Центрального военного госпиталя в Праге. Президентский пост он занимает с 2013 года.