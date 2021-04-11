За рубежом растет спрос на вакцинацию от коронавируса в России. Однако в минздраве пояснили, что в приоритете государства защитить соотечественников, поэтому привиться от коронавируса российскими вакцинами на территории нашей страны сегодня могут только россияне при предъявлении паспорта и полиса ОМС, в исключительных случаях - граждане других государств, если у них есть вид на жительство.

Чаще всего за лечением в Россию иностранцы едут к офтальмологам, стоматологам, кардиологам, неврологам и пластическим хирургам. Фото: Сергей Михеев

Между тем ряд туроператоров уже заявили об организации антиковидных туров. Пока они готовы возить только проживающих за границей россиян. "Мы ожидаем, что после снятия ограничений въездной поток по антиковидным турам составит не менее 50 тысяч человек до конца года", - говорит генеральный директор онлайн-платформы бронирования путевок в Россию для иностранных туристов Cosmos Travel Андрей Сивицкий.

Средний чек на вакцинный туризм сегодня составляет от 700 до 3 тысяч евро и может включать тур на 21 день либо две поездки в Россию, поскольку прививка "Спутник V" делается дважды с интервалом в три недели. В Координирующем центре по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" отмечают, что успехи в борьбе с коронавирусом подстегнули развитие медицинского туризма в России в целом. По словам его руководителя Сабины Грин, в прошлом году спрос на лечение вырос в три раза, что хорошо видно по посещаемости портала russiamedtravel.ru.

Желающих попасть в российские клиники действительно прибавилось, но поток иностранных пациентов из-за введения карантинных мер сократился, отмечают в Российской ассоциации медицинского туризма. В 2020 году за медуслугами обратились более 2 млн иностранцев, это почти на один млн меньше, чем в 2019 году. По данным минздрава, общий доход от экспорта медуслуг составил более 200 млн долл., а средний чек на одного пролеченного в России иностранца - около 170 долл. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он сократился в полтора раза. Из-за приостановки оказания плановой медпомощи в период сложной эпидемической ситуации с коронавирусом гораздо реже оказывалась высокотехнологичная медицинская помощь.

Это подтверждают и в Пироговском центре, куда приезжают пациенты почти со всего мира на трансплантацию стволовых клеток при рассеянном склерозе. По словам гематолога Дениса Федоренко в 2020 году отделение не работало в течение трех месяцев, а у граждан из других государств были проблемы с авиаперелетами, которые из-за пандемии были приостановлены. "Если в 2019 году у нас пролечились более двухсот иностранцев, то в 2020-м - почти в три раза меньше", - говорит он.

Для медицинских туристов въезд упрощен, медорганизации оформляют для них справку-вызов

В этом году в клинику по-прежнему не могут попасть пациенты из Австралии, Новой Зеландии, США, Франции и Италии, а вот граждане из Норвегии, Великобритании, Германии и Швейцарии уже снова в числе пациентов Пироговского центра.

К концу года объем экспорта медицинских услуг может превысить 350 млн долларов, заработанные медорганизациями средства пойдут на закупку нового оборудования и ремонт. До 2024 года минздрав должен отчитаться о лечении медтуристов на один млрд долларов, следует из федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" нацпроекта "Здравоохранение".