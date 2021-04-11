Путин проведет заседание президиума Госсовета

На следующей неделе президент РФ Владимир Путин проведет совместное заседание президиума госсовета и Агентства стратегических инициатив по продвижению новых социальных вопросов.

Кроме того, как сообщили в эфире телеканала "Россия 1", на предстоящей неделе пройдет встреча попечительского совета РГО (Русского географического общества).

Сообщается также, что начнет рабочую неделю глава государства с посещения Энгельса и места приземления Юрия Гагарина. Также российский лидер проведет совещание по космической отрасли.