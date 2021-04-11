"Реал" обыграл дома "Барселону" и возглавил таблицу Примеры

В центральном матче европейского уикенда "Реал" принимал "Барселону". "Эль-класико" в рамках 30-го тура Примеры завершилось победой хозяев - 2:1.

Относительно недавно никто всерьез не рассматривал ни мадридцев, ни каталонцев как претендентов на титул. "Атлетико" спокойно лидировал, опережая конкурентов более чем на десять очков. Но с середины февраля у "матрасников" начался кризис: в десяти последних матчах они набрали лишь 16 баллов, потерпев два поражения.

В то же время "Реал" с "Барселоной" набрали приличную форму и почти настигли команду Диего Симеоне. Перед "эль-класико" в активе "Атлетико" было 66 очков, у каталонцев - 65, "королевского клуба" - 63.

Начало встречи осталось за хозяевами: уже на 15-й минуте лучший бомбардир мадридцев Карим Бензема открыл счет эффектным ударом пяткой после передачи Лукаса Васкеса. До перерыва "Реал" удвоил преимущество - это Тони Кроос огорчил своего соотечественника Марк-Андре тер Штегена. К слову, Кроос забил первый мяч "королевского клуба" со штрафного в матчах Примеры против "Барселоны" с 2000 года.

После перерыва гости активизировались. На 60-й минуте Оскар Мингеса сократил отставание "сине-гранатовых" в счете - 2:1. Уже в самой концовке арбитр Хесус Хиль Мансано не назначил, как показалось, чистый пенальти в ворота "Реала". А уже в компенсированное время у "Барселоны" возник убойный момент, чтобы вырвать ничью, но мяч после плотного удара Илаша Морибы попал в перекладину.

Благодаря победе "Реал" набрал 66 очков и опередил "Атлетико" по дополнительным показателям. Свой матч 30-го тура "матрасники" проведут в воскресенье на выезде против "Бетиса". Ну а "Барселона" идет на третьей строчке с 65-ю очками.