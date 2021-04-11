Референдум по Конституции завершился в Киргизии

В Киргизии завершился референдум по Конституции. В 20:00 по местному времени (17:00 мск) в республике закрылись участки для голосования.

Явка на референдуме была низкой. Из 3,6 миллиона избирателей, зарегистрированных Центризбиркомом, на участки пришли чуть более 30 процентов. Однако, согласно законодательству республики, этого достаточно, чтобы признать референдум состоявшимся.

По предварительным данным ЦИК, за новую редакцию Конституции проголосовали свыше 76 процентов граждан. Эта цифра может незначительно измениться, поскольку подсчет бюллетеней еще не закончен. Тем не менее уже можно говорить, что итоги референдума утверждают новый вариант Основного закона, который призван установить в Киргизии президентскую форму правления, ограничить функции парламента и сократить на четверть число законодателей, а также ввести такой институт власти как Народный курултай - общественное представительное собрание.

Одновременно с референдумом в Киргизии прошли выборы в местные советы (кенеши), которые на Тянь-Шане называют генеральной репетицией парламентской гонки. Последняя стартует через несколько месяцев, и по ее результатам будет сформирован новый созыв законодательной палаты. За места в депутатских собраниях в населенных пунктах горной республики боролись около 60 политических организаций.