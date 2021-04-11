Спрос на загородные дома в майские праздники не будет таким ажиотажным, как в прошлом году. При этом цены на краткосрочную аренду жилья для туристов будут выше, считают эксперты.

В прошлом году спрос на загородное жилье перед майскими праздниками подскочил из-за того, что были закрыты границы и ограничены передвижения между регионами. Интерес к аренде домов в Ленинградской области тогда вырос в восемь раз, в Подмосковье - в девять раз по сравнению с 2019 годом, отмечает руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимость" Артем Кромочкин.

В этом году спрос будет не таким ажиотажным, но все еще высоким, в том числе и потому, что многим понравился такой вынужденный в прошлом году вид досуга.

Ажиотажа со стороны арендаторов пока нет, да и владельцы не торопятся сдавать свои дома, говорит управляющий директор сети офисов "Миэль" Мария Жукова.

Затишье на рынке загородной недвижимости в целом отмечают и в компании "Этажи".

Цены на комфортабельные дома в Подмосковье на майские праздники начинаются от 5 тысяч рублей в сутки, сообщает "Миэль". За эту сумму можно снять, к примеру, дом площадью 68 кв. м в полусотне километров от МКАД - с бытовой техникой, баней и беседкой. Дом площадью 450 кв. м в 20 км от МКАД сдается за 30 тысяч рублей в сутки для компаний до 10 человек. Как правило, арендовать дома предлагается на срок не менее трех суток.

В 40 км от Санкт-Петербурга, по данным "Циан", можно снять коттедж с баней за 3 тысячи рублей в сутки. В 20 км от Екатеринбурга коттедж с 5 спальнями, баней-бочкой, парилкой, зоной барбекю и детской площадкой сдается за 6 тысяч рублей в сутки, но только для двоих постояльцев. Если же арендует компания до 10 человек, цена возрастает до 15 тысяч рублей в сутки.

Среди традиционно популярных майских направлений - Краснодарский край, Санкт-Петербург, Крым, Татарстан, Москва, Башкортостан.

В прошлом году цены на аренду жилья в мае были в среднем на 10-15% ниже, чем годом ранее. Собственники боялись, что из-за пандемии объекты будут простаивать и привлекали гостей ценами. Сейчас прейскурант уже вернулся к уровню 2019 года.

В апреле квартиру в Сочи можно снять за 2,5 тысячи рублей, в Ялте - за 5 тысяч, Феодосии - за 1,7 тысячи. Жилье в Калининграде или Казани обойдется в 1,5 тысячи в сутки. При путешествии по Золотому кольцу придется выложить за ночлег во Владимире 1,5 тысячи рублей, в Ярославле -1,29 тысячи, в Суздале - 750 рублей. Посуточная аренда квартиры в Москве обойдется в среднем в 2,3 тысячи, в Санкт-Петербурге - в 1,7 тысячи.

На майские праздники цены увеличатся примерно на 5%, отмечает Кромочкин. "Хозяева объектов отдельно указывают цены на майские праздники в описании жилья, - говорит эксперт. - Поэтому стоит внимательно читать текст объявления и дополнительно уточнять детали бронирования в переписке".