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11.04.2021 10:15
Рубрика: Власть

Более миллиона вызовов приняла "Система-112" за первый квартал 2021 года

Текст: Ирина Огилько
Операторы столичной "Системы-112" за первый квартал этого года приняли свыше 1,1 млн вызовов. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Мы видим, что работа "Системы-112" эффективна и востребована, число сообщений от граждан именно на единый номер растет, - отметил Петр Бирюков. - За прошлый год операторы приняли свыше 2,8 млн вызовов, за первый квартал этого года - более 1,1 млн, рост в полтора раза по сравнению с предыдущим аналогичным показателем".

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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По его словам, чаще всего москвичи вызывали по номеру "112" Скорую помощь и полицию. Более 190 тысяч звонков были связаны с вопросами консультационно-справочного характера.

Заместитель мэра подчеркнул, что процесс приема и обработки поступающих сообщений регламентирован и полностью автоматизирован.

"Оператор за одну минуту выясняет, что случилось, и немедленно передает информацию в экстренные службы для оказания помощи людям, попавшим в беду, - рассказал Петр Бирюков. - Сегодня в сутки специалисты принимают около 14 тысяч звонков, в смену выходят 65 операторов".

Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что столичная "Система-112" осуществляет информационное взаимодействие с 200 экстренными и аварийными службами города, со "Службами-112" Московской и Калужской областей.

В минувшем году была проведена большая работа по подключению к "Системе-112" всех операторов связи, теперь их абоненты могут звонить на номер "112" с мобильных телефонов напрямую, без прослушивания голосового автоответчика.

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