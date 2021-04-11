В мае в Москве откроется Восточный железнодорожный вокзал. Он станет десятым по счету и первым за последние сто лет новым вокзалом, построенным в столице. Восточный станет вокзалом международного уровня, а также важным транспортным узлом.

Восточный - дитя XXI века. А это значит, что его "начинка" будет состоять из самых передовых решений, обеспечивающих максимальный комфорт и безопасность пассажиров. Зал ожидания вокзала, рассчитанный на 200 мест, будет оборудован USB-гнездами, современной системой вентиляции, отопления и кондиционирования, а также противопожарной безопасности. Пассажирам будут доступны автоматические камеры хранения и универсальные билетные кассы. Отдельная зона будет выделена для фуд-кортов. На вокзале установят вендинговые автоматы и автоматы по аренде внешних аккумуляторов. Предусмотрено несколько комнат матери и ребенка, а еще зал для приема делегаций и бизнес-зал. И, конечно же, на всей территории вокзала будет работать Wi-Fi.

Безбарьерная среда облегчит пользование вокзалом пожилым людям, родителям с детьми в колясках, людям с ограниченными возможностями. Специально для этого эскалаторные зоны будут продублированы лифтами.

Интерьеры вокзала выполнены в светлых тонах с большим количеством открытых пространств. По задумке архитекторов, это поможет создать впечатление воздушности и сделает постоянным доступ дневного света даже в пасмурные дни. Общая площадь вокзала - 9,6 тысячи квадратных метров, из которых 4,2 тысячи - это пассажирский терминал, а остальное - две пассажирские платформы с навесами, которые защитят пассажиров от непогоды в холода и создадут тень летом. На прилегающей территории появятся остановки городского транспорта, зона такси, перехватывающая парковка, а также стоянка каршеринга.

Восточный железнодорожный вокзал заработает в составе транспортно-пересадочного узла "Черкизово", объединяющего Московское центральное кольцо, метро и железную дорогу. "Вокзал будет не просто самостоятельным объектом, а частью транспортного узла, - отмечает научный гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. - И именно благодаря этой комплексности будет достигаться положительный эффект. С одной стороны, вокзал построен так, что поезда с него могут идти по МЦК, по специальной выделенной линии, что повысит скорость движения. С другой стороны, используя МЦК, метро и наземный транспорт, пассажиры смогут легко добираться до вокзала из любых районов столицы, а также до пересадок на аэроэкспрессы".

Пересесть с вокзала на метро (станция "Черкизовская") путешественники смогут за считаные минуты. Для этого построен надземный пешеходный переход из категории "сухие ноги": он оборудован противосолнечным покрытием, а также инфракрасными излучателями, которые не дадут образовываться наледи в зимнее время.

Нагрузка на станции метро "Курская" и "Чкаловская" в сутки снизится на 25 тысяч человек

Так же легко, как и на метро, пассажиры смогут пересесть и на МЦК. Это будет особенно актуально тем, кто планирует ехать с вокзала в аэропорт. Например, всего 18 минут займет поездка до станции "Окружная" (оттуда отходит аэроэкспресс в Шереметьево). Поездка до станции "Верхние Котлы" займет чуть больше - 29 минут. Оттуда отправляется аэроэкспресс в Домодедово. А до станции "Андроновка" - всего 10 минут. Там можно пересесть на электричку до Жуковского (и далее до одноименного аэропорта).

Планируется, что на Восточный будет переведено 27 пар поездов дальнего следования, которые сейчас прибывают на Курский вокзал. А также транзитные поезда из Санкт-Петербурга и Мурманска, которые едут через столицу на юг и на восток. Кроме того, сюда переведут экспрессы "Ласточка" и "Стриж", следующие по маршруту Москва - Нижний Новгород и Москва - Иваново. Кстати, жители Нижнего Новгорода, которые у себя в городе пользуются транспортной картой "Тройка", такой же как в столице, смогут расплачиваться ей и в Москве. Для них стоимость проезда будет ниже за счет бесплатных пересадок, доступных по карте "Тройка".

"Открытие Восточного вокзала, безусловно, "разгрузит" участок железной дороги Каланчевская-Курская и позволит реализовать в полном объеме планы по увеличению пассажиропотока через Курский вокзал на МЦД-4, связывающий Железнодорожный и Апрелевку и МЦД-2 (Нахабино-Подольск)", - отмечает доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Тиньков. Нагрузка на станции метро "Курская" кольцевая и "Чкаловская", по расчетам, снизится примерно на 25 тысяч человек в сутки.

Несомненно, в лучшую сторону изменится транспортная ситуация в ВАО и в особенности в районе Гольяново, население которого стремительно увеличивается из-за активного жилищного строительства. Сейчас здесь проживает около 18 тысяч человек. По подсчетам экспертов, уже к 2025 году население Гольяново составит примерно 81,5 тысячи человек, а ТПУ "Черкизово" имеет все шансы войти в десятку крупнейших транспортных узлов в столице с ежедневным пассажиропотоком 133 тысячи человек. Для нынешних и будущих жителей Гольяново метро и МЦК станут ближе в прямом смысле этого слова. Поскольку в здании вокзала Восточный предусмотрено два выхода - в сторону станции метро "Черкизовская" и стадиона "Локомотив", а также в сторону Амурской улицы, путь к метро для жителей Гольяново сократится в два раза: с нынешних 25-30 до 12-15 минут пешком.

Ожидается, что после открытия Восточного вокзала пассажиропоток транспортно-пересадочного узла "Черкизово" вырастет примерно на треть до 74 тысяч человек в сутки.