После семилетней паузы кинотеатр "Художественный" получил новую жизнь

После семилетней паузы "Художественный электро-театр" вновь встречает поклонников кинематографа. Девятого апреля, спустя семь лет после закрытия, в кинотеатре "Художественный" вновь показывали кино. В честь открытия выбор пал на фильмы, номинированные на премию "Оскар", и ряд других, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Долгое время здание кинотеатра находилось в полуразрушенном состоянии. В 2019-м за его реставрацию взялись специалисты нескольких архитектурных бюро. Они смогли воссоздать задумки Федора Шехтеля, по проекту которого здание перестраивали в 1912-1913 годах. Новый "Художественный" - не ремейк старого, а его логичное продолжение.

Серый со сверкающей слюдой фасад "Художественного" вновь украшают белые колонны, над входом и выходом - барельефы в античном стиле в виде голов мужчины и женщины, а в нишах под крышей - кони, мчащие колесницу с богом солнца Гелиосом, и быки, неспешно везущие колесницу с богиней луны Селеной. Здесь же красуется надпись "Художественный электро-театръ" - такая же, как во времена Федора Шехтеля. Руководитель архитектурной мастерской "Фаросъ" Денис Писарев, выступавший главным инженером проекта, рассказал:

"В частности, нашли основу из терразита - естественного цемента с добавлением кусочков слюды и кварца. У нас не осталось никаких сомнений, что нужно восстановить все как было. Мы изготовили такой же терразит. Фасадные барельефы воссоздали из гипса, а не из полиуретана, который прочнее, потому что Шехтель использовал именно гипс. Даже кирпич клали на раствор, максимально похожий по составу на тот, что существовал в ту эпоху".