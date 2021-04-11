После семилетней паузы кинотеатр "Художественный" получил новую жизнь

Новости

Песков: Меркель не требовала свернуть усиление у границы с Украиной 14:16
В Британии полицейских уволили за превышение скорости на изъятом авто 14:12
Путин проведет заседание президиума Госсовета 14:07
Виртуоз Иван Бессонов даст необычный концерт в Планетарии 13:48
Песков раскрыл неожиданные подробности подготовки Послания 13:47
В Турции дипломаты готовят документы для репатриации тела погибшей россиянки 13:26
СК проверит историю с наследством Людмилы Лядовой 13:24
Посольство РФ рассказало о состоянии пострадавших в ДТП россиян в Турции 13:11
Минюст создаст единый реестр адвокатов 13:00
В Госдуме назвали пиаром призыв ужесточить санкции против РФ 12:54
В московском метро закроют часть "салатовой" ветки 11:59
На Урале протестировали историческую военную технику к Параду Победы 11:54
Пилота ВВС США с нашивкой ВКС России назвали "предателем" 11:42
Команда Власова недовольна решением судей в бою за титул чемпиона мира 11:16
Оперштаб: В Москве от коронавируса вылечились еще 1388 пациентов 11:07
Более миллиона вызовов приняла "Система-112" за первый квартал 2021 года 10:15
Токио вводит новые ограничения к Олимпиаде 10:03
Гинцбург усомнился в прогнозах новой волны COVID-19 в середине апреля 09:55
Собянин: Вторая волна реновации в Москве "будет круче и больше" 09:40
В Иране на ядерном объекте произошла авария 09:22
В Крыму оценили слова Эрдогана о полуострове 08:48
Данные более миллиона пользователей Clubhouse попали в Сеть 07:19
Российский боксер Липинец проиграл нокаутом Эннису 07:09
В Китае более 20 горняков оказались заблокированными в шахте из-за аварии 06:38
В странах ЕАЭС могут ввести новые требования к сигаретам 06:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
Что было за день до старта Юрия Гагарина: 11 апреля 1961 года, вторник
Что было за день до старта Юрия Гагарина: 11 апреля 1961 года, вторник
11.04.2021 13:41
Рубрика: Экономика

После семилетней паузы кинотеатр "Художественный" получил новую жизнь

Текст: Любовь Проценко
После семилетней паузы "Художественный электро-театр" вновь встречает поклонников кинематографа. Девятого апреля, спустя семь лет после закрытия, в кинотеатре "Художественный" вновь показывали кино. В честь открытия выбор пал на фильмы, номинированные на премию "Оскар", и ряд других, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Долгое время здание кинотеатра находилось в полуразрушенном состоянии. В 2019-м за его реставрацию взялись специалисты нескольких архитектурных бюро. Они смогли воссоздать задумки Федора Шехтеля, по проекту которого здание перестраивали в 1912-1913 годах. Новый "Художественный" - не ремейк старого, а его логичное продолжение.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Сергей Собянин открыл новый пусковой комплекс электродепо "Сокол"

Серый со сверкающей слюдой фасад "Художественного" вновь украшают белые колонны, над входом и выходом - барельефы в античном стиле в виде голов мужчины и женщины, а в нишах под крышей - кони, мчащие колесницу с богом солнца Гелиосом, и быки, неспешно везущие колесницу с богиней луны Селеной. Здесь же красуется надпись "Художественный электро-театръ" - такая же, как во времена Федора Шехтеля. Руководитель архитектурной мастерской "Фаросъ" Денис Писарев, выступавший главным инженером проекта, рассказал:

"В частности, нашли основу из терразита - естественного цемента с добавлением кусочков слюды и кварца. У нас не осталось никаких сомнений, что нужно восстановить все как было. Мы изготовили такой же терразит. Фасадные барельефы воссоздали из гипса, а не из полиуретана, который прочнее, потому что Шехтель использовал именно гипс. Даже кирпич клали на раствор, максимально похожий по составу на тот, что существовал в ту эпоху".

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Песков: Кризис не закончился, мы только на выходе
В Госдуме назвали пиаром призыв ужесточить санкции против РФ
В Госсовете Крыма оценили позицию Эрдогана насчет полуострова
За сутки в России подтверждено 8702 случая COVID-19 в 84 регионах
Собянин: Вторая волна реновации в Москве "будет круче и больше"
Какие некапитальные гаражи попадают под амнистию
Россияне смогут сами проверить благонадежность турагента