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09:40 11.04.2021

Собянин: Вторая волна реновации в Москве "будет круче и больше"

Второй этап реновации жилья в столице будет гораздо масштабнее первого, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Как программа реновации изменила московский рынок недвижимости

По словам градоначальника, сейчас везде идет либо проектирование, либо строительство, чтобы можно было "мощно войти в первую волну", а затем переходить на вторую.

Он отметил, что после того, как первая часть жителей столицы переселится в стартовые дома по программе реновации, рядом с ними снесут старые пятиэтажки - на этих площадках и планируется начать вторую волну программы.

"Там будет на этих площадках уже вторая волна, которая будет гораздо еще круче и больше, чем первая", - заявил мэр столицы в эфире телеканала "Россия 1".

Напомним, что принятая еще в 2017 году программа реновации предусматривает переселение из старого жилья более миллиона горожан. Новые квартиры строятся за счет города. За это время в Москве уже сдано более 100 домов площадью 1,3 млн кв. м.

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