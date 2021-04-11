Самым узким на сети Российских железных дорог по-прежнему остается Восточный полигон.

Угольщики бьют тревогу: мировой рынок угля переориентировался на восток, на страны АТР приходится уже 75 процентов мирового рынка угля. А мы проигрываем зарубежным конкурентам, потому что не можем доставить свои грузы в дальневосточные порты вовремя и в желаемом объеме.

При этом, по оценке директора по портовым и железнодорожным проектам "УГМК" Ирины Ольховской, профицит портовой инфраструктуры на Дальнем Востоке уже превышает 50 миллионов тонн. А развитие железных дорог за ней, увы, не поспевает. Хотя инвестиции вкладываются немалые и работы ведутся.

Но, видно, не в том объеме и не в тех масштабах, которые необходимы. Поэтому пока не удалось главное - избавиться от дефицита пропускных способностей на Восточном полигоне. Он породил конкуренцию грузоотправителей за доступ к инфраструктуре.

Казалось бы, пора уже ощутить эффект от вложенных в инфраструктуру миллиардов, ведь комплексный проект модернизации и развития Восточного полигона реализуется аж с 2013 года. Но работе конца не видно. Первый этап планировали завершить в 2017 году. Потом отодвинули эту дату на 2020 год и опять в сроки не уложились. Правительство РФ вынуждено было перенести выделение 15,5 млрд рублей из ФНБ на БАМ и Транссиб с года минувшего на нынешний. Ряд объектов не приняли в эксплуатацию из-за незавершенности и низкого качества работ. В 2019 году из-за пересмотра договоров с подрядными организациями РЖД пришлось даже перераспределить 100 миллиардов рублей с проекта Восточного полигона на закупку новых локомотивов.

Странная вещь получается: БАМ с нуля проложили за 10 лет, а план его модернизации за семь лет не смогли выполнить. Возможно, организация работы не слишком эффективна?

Дефицит пропускных способностей породил конкуренцию за доступ к инфраструктуре

На итоговом заседании правления РЖД первый вице-премьер РФ, председатель совета директоров компании Андрей Белоусов заявил, что первый этап развития дорог Восточного полигона и участка Междуреченск - Тайшет должен быть завершен в этом году. И добавил: "Мы перейдем к более детальному и жесткому контролю проектов, будем вести мониторинг показателей провозной и пропускной способности по участкам. Контролировать своевременное получение проектной документации, заключение договоров на весь цикл проектирования и строительства, финансирование и трудовые ресурсы". Этим семь лет назад надо было озаботиться.

В этом же году начнется и второй этап модернизации. Правительством РФ уже утвержден обновленный паспорт федерального проекта "Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог" до 2024 года". Его цель - увеличить пропускную и провозную способности БАМа и Транссиба до 180 миллионов тонн в 2024 году. По словам Андрея Белоусова, объем финансирования Восточного полигона в 2021-2024 годах составит 778 миллиардов рублей, из них в нынешнем году - 134 миллиарда. А на совещании с угольщиками в Кузбассе премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал такие данные: если на первом этапе проекта модернизации Восточного полигона будет построено около 670 километров железнодорожных путей, то на втором этапе - свыше 1300 километров.

Можно ли за три года сделать вдвое больше, чем за минувших семь? Параллельно ведь надо решать еще одну проблему - просроченного ремонта пути. По данным Центральной дирекции инфраструктуры РЖД, таких участков только на БАМе от станции Хани до Комсомольска-на-Амуре практически половина - 900 километров. К тому же интенсивный грузопоток заставляет сокращать "окна" для ремонта колеи. Правда, РЖД планирует привлечь на Восточный полигон не менее 20 тысяч строителей. С минобороны вопрос уже решен: восточный участок от Улака до Февральска в 339 километров модернизировать будут военные железнодорожники. Это логично, если учесть, что его и строили Железнодорожные войска.

Завершая первый этап проекта, хорошо бы подвести его итоги. По данным РЖД, за семь лет в Восточный полигон вложено 436,2 миллиарда рублей. Суммарная провозная способность магистралей в минувшем году достигла 144 миллионов тонн. Выполнен один из ключевых показателей. Но помогла этому, наверное, не только и не столько модернизация, сколько новые технологии, в частности тяжеловесные поезда, использование инновационных грузовых вагонов с нагрузкой на ось 25 тонн, интервальное регулирование движения поездов. Сегодня внедряется еще и технология "виртуальной сцепки", она предполагает синхронное движение двух поездов в одном направлении с минимальным удалением друг от друга. Если при классической схеме интервал между поездами на Транссибе составляет 10-16 минут, то при новой технологии - всего 5 минут. По расчетам, это позволит увеличить пропускную способность на 5-15 процентов без строительства новой инфраструктуры.

778 миллиардов рублей запланировано освоить в рамках второго этапа модернизации Восточного полигона в 2021-2024 годах

Но если взглянуть на целевые показатели реализации проекта Восточного полигона, то увидим странную картину: суммарный пропуск - 101 пара поездов в 2020 году, в 2021-м и в 2023-м. Только на четвертый год к этой цифре прибавится 28 пар. Не маловато ли? Если учесть, что за это время планируется в 4 раза увеличить контейнерный транзит Китай - Европа, то что останется на долю угольщиков? Прибавится ведь уголь с месторождений в зоне БАМа. По расчетам РЖД, более 56 миллионов тонн могут быть не вывезены.

В свое время Институт экономики и развития транспорта предлагал прокладывать на БАМе сплошные вторые пути, а не делать "заплатки" в виде двухпутных вставок и разъездов. Сейчас это сэкономило бы немало денег. Но тогда решили, что это дорогое удовольствие. А сегодня уже сама компания "РЖД" предлагает строить вторые пути на линии Тында - Комсомольск - Ванино (956 километров) и электрифицировать более 1,7 тысячи километров БАМа. Инвестиции - свыше триллиона. Но это уже никого не пугает, поскольку затягивание с решением этого вопроса обойдется дороже.