В Новосибирске к 2025 году в два этапа построят новый терминальный комплекс международного аэропорта. Он будет в 2,5 раза выше существующего. В проект частный инвестор вложит 20 миллиардов рублей.

Международный аэропорт Новосибирска (Толмачево) имени А.И. Покрышкина (входит в ГК "Новапорт") - один из наиболее интенсивно развивающихся аэропортов федерального значения и крупнейший за Уралом хаб на пути из Европы в Азию. По итогам непростого для авиаотрасли 2020 года Толмачево обслужил 4,6 миллиона человек, в том числе 1,4 миллиона трансферных пассажиров.

В 2023 году Новосибирск будет встречать участников и гостей молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой, в связи с чем было принято решение о развитии аэропорта. Это стало возможным благодаря взаимодействию холдинга "Новапорт", аэропорта Толмачево, Минтранса России, Росавиации, регионального правительства. Контракт о строительстве нового терминала был подписан в августе прошлого года. Генподрядчиком выступила турецкая компания Ant Yapi.

К концу 2022 года она планирует завершить первый этап реконструкции терминала площадью 56 тысяч квадратных метров. По данным пресс-службы аэропорта, на это направят 13,7 миллиарда рублей. После двух этапов общая площадь аэровокзального комплекса составит более 100 тысяч квадратных метров.

По проекту высота нового терминала увеличится в 2,5 раза, до 30 метров, фасад будет представлен единой стеклянной лентой, а интерьеры станут ассоциироваться с фотонными двигателями будущего.

Как сообщил региональный директор компании подрядчика Невзат Танрысевен, работы на объекте идут с опережением графика, выполнен нулевой цикл, к концу года установят металло- и монолитные конструкции.

В 2023 году в Новосибирске пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой

Глава региона Андрей Травников считает важным участие новосибирских компаний в строительстве терминала, поставках стройматериалов. Собственно, сейчас на стройке задействованы высококвалифицированные специалисты и рабочие из Новосибирской области. В свою очередь, генеральный директор аэропорта Толмачево Евгений Янкилевич предложил привлечь для разработки дизайна интерьеров помещений студентов Новосибирского госуниверситета архитектуры, дизайна и искусства (НГУАДИ).

Кроме строительства нового терминала в Толмачево реализуется масштабный проект реконструкции аэродромного комплекса. Работы ведутся в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Модернизация сегодня идет не только в Толмачево, но и в ряде других сибирских аэропортов: Кемерово, Братске, Красноярске.