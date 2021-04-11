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11.04.2021 20:15
Рубрика: Власть

Пришел на форпост

Владимир Путин назначил Сергея Меняйло врио главы Северной Осетии
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 77(8428)
Президент продолжил кадровые перестановки в руководстве регионов. В пятницу Владимир Путин принял отставку уже третьего регионального лидера за минувшую неделю - главы Северной Осетии Вячеслава Битарова - и подписал указ о назначении временно исполняющего обязанности главы региона. Им стал полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, который ранее был губернатором Севастополя.
Через месяц-полтора Владимир Путин готов послушать предложения для развития Северной Осетии. Фото: Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ / ТАСС Через месяц-полтора Владимир Путин готов послушать предложения для развития Северной Осетии. Фото: Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ / ТАСС
Через месяц-полтора Владимир Путин готов послушать предложения для развития Северной Осетии. Фото: Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

Путин провел встречу в режиме видеоконференции с Меняйло и сообщил о своем решении. "Особенно мне вас спрашивать не о чем, потому что я и так практически все знаю, знаю и вашу биографию, и работу, службу", - сказал он. "У меня только один вопрос на самом деле: вы к предлагаемой работе готовы? Вы этого хотите внутренне?" - уточнил президент. Меняйло заверил, что всегда готов к выполнению поставленной главой государства задачи.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Песков назвал главный критерий назначений врио глав регионов

"Республика для вас не чужая, родная по сути", - продолжил Путин. Напомним, что Меняйло родился в городе Алагир в Северной Осетии. "Я никогда не терял, как и все мы, наверное, связь со своей малой родиной, поэтому знаю обстановку в республике, знаю ее состояние, знаю потенциал, который есть, естественно, и те проблемы, которые сегодня есть не только в республике", - ответил Меняйло. Он заявил о желании развивать санатории, курорты, туризм, сельское хозяйство, в том числе и фермерство, а также - здравоохранение. Все это будут приоритетные направления в работе региональных властей. "В совокупности с реализацией мероприятий национальных проектов это может дать возможность устойчивому социально-экономическому развитию республики", - полагает он.

Меняйло не терял связь с малой родиной, знает состояние, потенциал и проблемы республики

У Меняйло была одна очень важная просьба: разрешить разработать индивидуальную комплексную программу социально-экономического развития. Правительство уже определило 10 регионов, которые разрабатывают свои программы, и он попросил включить и Северную Осетию в список. "Реализация всех этих мероприятий - и национальных проектов, и индивидуальной комплексной программы развития - даст возможность решить те задачи и выполнить те поручения, которые вы поставили: это создание новых рабочих мест, повышение уровня благосостояния жителей многонациональной республики, создание комфортных условий проживания, в том числе и решение вопросов экологии", - пояснил Меняйло. Путин не возражал.

Еще Меняйло сообщил, что собирается тесно взаимодействовать с руководством соседних регионов для развития республики. По всем основным направлениям он готов доложить президенту через месяц конкретные предложения. "Договорились, через месяц-полтора увидимся, расскажете о том, как вы входите в дело, а со своей стороны будем делать все, для того чтобы вас поддержать. В добрый час!" - пожелал Путин.

"Действительно, республика всегда была форпостом России в этом регионе. И самое главное ее достояние - это, конечно, люди - талантливые, трудолюбивые, очень мужественные. Исторически так все сложилось. Очень хороший, высокий уровень образования", - оценил президент. С опорой на эти фундаментальные вещи, которые характеризуют состояние Северной Осетии, и нужно добиваться результатов, считает он.

Фото: kremlin.ru
Путин назначил сенатора Русских врио главы Ульяновской области

Меняйло стал уже третьим врио главы региона, получившим этот пост на прошлой неделе. Отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола Путин принял 7 апреля, врио был назначен Владислав Ховалыг. Уже на следующий день, 8 апреля, покинуть свой пост решил ульяновский губернатор Сергей Морозов, и Путин выбрал в качестве врио главы региона сенатора Алексея Русских.

Отставка сразу нескольких глав регионов в течение считаных дней - совпадение. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопросы в ходе телефонного брифинга, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: "Я сказал бы, что совпадает". Решения глав регионов уйти со своих постов не стали неожиданностью, предварительно они обычно консультируются с администрацией Кремля. "Безусловно, они информируют о своих решениях, то есть определенные консультации, конечно, ведутся", - рассказал пресс-секретарь президента. Когда глава государства назначает врио руководителей регионов, "в качестве основного критерия для выбора он исходит из критериев эффективности того или иного работника", - пояснил он.

Плановые непрямые выборы главы Северной Осетии состоятся в единый день голосования 19 сентября, сообщил информагентствам член ЦИК Евгений Шевченко. Парламент республики выберет из предложенных президентом кандидатур.

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