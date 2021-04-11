После стрельбы в центре Петербурга задержаны десять человек

Петербургская полиция расследует дело о хулиганстве со стрельбой возле торгового комплекса на улице Ефимова (Адмиралтейский район).

Как сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сообщение о драке поступило на номер 112 9 апреля в 22.13. Прибывшие на место сотрудники полиции участников конфликта уже не застали, но обнаружили гильзы и резиновые пули.

Вскоре один из участников вооруженного конфликта был найден в больнице. Мужчина 1995 года рождения самостоятельно обратился за медицинской помощью с множественными резаными ранами. Давать какие-либо пояснения он отказался.

Днем 10 апреля на Садовой улице были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции десять человек в возрасте от 16 до 32 лет. Как поясняют в МВД, для отработки на причастность к вооруженному конфликту на улице Ефимова.

Четверо из них задержаны, в отношении еще двух решается вопрос об избрании меры пресечения, один - госпитализирован с ранением. Остальные опрошены и отпущены.

Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".