Вчера, 11 апреля, 15-летие отметила Северо-Западная пригородная пассажирская компания (СЗППК).

Сегодня СЗППК осуществляет пригородные перевозки на территории Петербурга, Ленобласти, Новгородской, Псковской и Мурманской областей и частично Вологодчины и Карелии. О том, с какими результатами компания подошла к знаковой дате, и о новых предложениях для пассажиров рассказал "РГ" генеральный директор СЗППК Виталий Григорьев.

Виталий Витальевич, восстанавливается ли пассажиропоток в пригородном сообщении после пандемии?

Виталий Григорьев: Да, у нас начинается горячая пора. Скоро стартует дачный сезон, да и туристы уже начали планировать свои поездки. Так, в апреле мы увеличили число электричек на Московском, Северном, Балтийском, Витебском и Финляндском направлениях. Востребованы и внутригородские маршруты. Например, с 1 апреля мы пустили три пары дополнительных поездов в Красное Село.

Будет ли увеличено число "Ласточек"?

Виталий Григорьев: Понимая, что будущее за современным подвижным составом, работа по увеличению маршрутной сети "Ласточек" и периодичности их курсирования ведется постоянно. Так, в прошлом году, несмотря на все сложности, связанные с пандемией, появилось два новых маршрута из Петербурга - до Сосново и до Тихвина.

С 1 мая 2021 года по выходным дням планируется запуск дополнительной пары поездов "Ласточка" на участке Санкт-Петербург - Великий Новгород.Сейчас в зоне обслуживания СЗППК "Ласточки" курсируют по 13 направлениям.

На всех терминалах по продаже железнодорожных билетов есть функция безналичного расчета

Какое из них самое популярное?

Виталий Григорьев: Я бы выделил Выборг. "Ласточка" позволяет добраться из Санкт-Петербурга в этот город за 1 час 15 минут. Это быстрее, чем на машине или автобусе. При этом Выборг особенно интересен туристам, для них принципиально, что они прибывают прямо в исторический центр.

Виталий Григорьев: Вопросам безопасности пассажиров пригородная компания уделяет первоочередное внимание. Фото: Архив АО "СЗППК"

Каждое лето в "Ласточках" на этом направлении работает "Туристический вагон". Проект реализован СЗППК совместно с Гильдией экскурсоводов Выборга. Пассажиры, которые выберут для своего путешествия электропоезд "Ласточка", смогут принять участие в экскурсии и узнать в пути следования много интересных фактов из истории мест, через которые проходит маршрут поезда. В конце поездки - викторина, самые внимательные пассажиры получают памятные сувениры от компании.

Но это еще не все, прибыв в Выборг, пассажиры "Туристического вагона" при желании смогут продолжить экскурсию по самым интересным местам города. На такую прогулку они получат скидку.

Еще одно приятное дополнение для туристов в пригородных поездах - это приложение-аудиогид. Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо, находясь в поезде, запустить на смартфоне скачанное приложение izi.TRAVEL и выбрать в нем аудиогид, который хочется послушать. В серии под общим названием "Экспресс в историю" есть аудио экскурсии в Павловск, Выборг, Ораниенбаум, Гатчину, Великий Новгород, Белоостров, Лугу, Невскую Дубровку.

Недавно в СЗППК начали предлагать билеты со скидкой на однодневные поездки в Великий Новгород на "Ласточках".

Виталий Григорьев: Да, мы активно развиваем это направление. Если пассажир утром выезжает из Петербурга в Великий Новгород и на вечерней "Ласточке" возвращается обратно, то он может купить билет со скидкой в 20 процентов.

Также в сентябре 2020 года компания разработала специальный абонемент для однодневных туристических поездок в Царское Село и Павловск. Он позволяет экономить до 18 процентов на билетах.

Получается ли обновлять парк?

Виталий Григорьев: В конце 2020 года компанией были приобретены два дизель-электропоезда серии ДТ1 в четырехвагонном исполнении. Также в прошлом году на удаленных участках обслуживания начали эксплуатироваться 11 новых пассажирских вагонов, оборудованных экологически чистыми туалетными комплексами, установками кондиционирования воздуха, системой аудио- и видеотрансляции. Они курсируют на маршрутах Дно - Псков, Дно - Оредеж, Старая Русса - Едрово, Окуловка - Неболчи, Угловка - Боровичи.

Кроме того, были приобретены в лизинг четыре "Ласточки". Это позволило компании запускать дополнительные маршруты этих поездов и увеличивать частоту их курсирования.

Не все участки железной дороги электрифицированы. Как здесь быть?

Виталий Григорьев: На неэлектрифицированных участках курсируют рельсовые автобусы серии РА-1 и РА-2, а также дизель-поезда серии ДТ1. Например, в июле 2020 года мы запустили рельсовый автобус РА-2 на маршруте Псков - Великие Луки.

В этом году РЖД планирует передать в аренду СЗППК новые рельсовые автобусы серии РА-3. Это современные комфортабельные поезда, которые могут эффективно использоваться на участках как с низкими, так и высокими платформами. При создании рельсового автобуса использован целый ряд новых технических решений. Так, благодаря новому кузову по сравнению с предшествующими моделями возросло количество мест для пассажиров. В одном из головных вагонов предусмотрены места для маломобильных граждан, подъемники для инвалидных колясок, универсальные санитарные комплексы. Специально для РА-3 создан новый интерьер салона: пассажирские вагоны и кабина машиниста оборудованы системами видеонаблюдения, кондиционирования с обеззараживателями воздуха, информационными табло, используется энергосберегающее светодиодное освещение.

В какой стадии находится создание железнодорожной станции у "Экспофорума"?

Виталий Григорьев: Строительство ТПУ (транспортно-пересадочного узла) "Остановочный пункт 19-й км" позволит решить проблему транспортной доступности жилых комплексов благодаря строительству, включающему в себя пассажирские платформы модульного типа, вокзальный комплекс. Это нужно не только посетителям "Экспофорума", но в первую очередь жителям близлежащих жилых массивов. Сейчас проект проходит согласование Государственной экспертизы. Завершить проект планируется к концу 2022 года.

Реализация подобных мероприятий позволяет обеспечить комфортные условия пассажирам для приобретения проездных документов и прохода на платформы. Всего за время работы компании комплексы появились на станциях Старый и Новый Петергоф, Вырица, Луга, Рощино, Бернгардовка, Ораниенбаум, Мельничный Ручей. В 2020 году открыты турникетные павильоны на станциях Саблино и Поповка.

Из-за коронавируса пассажирам рекомендовали по возможности оплачивать билеты картами. Сохранится ли этот тренд после окончания пандемии?

Виталий Григорьев: Мы давно развиваем безналичный расчет. И дело не только в пандемии, многим людям удобнее платить картами. Так, у нас на всех терминалах по продаже билетов есть функция безналичного расчета. Кроме того, ежедневно в поездах работают 130 разъездных билетных кассиров, которые принимают оплату в том числе и по картам.

Также мы активно продаем билеты через мобильные приложения, их два - "Пригород" и "РЖД Пассажирам". Так, в прошлом году через эти сервисы было продано более трех миллионов электронных билетов, что на 3 процента больше, чем в 2019 году.

Пик продаж через приложения пришелся на декабрь прошлого года, когда с их помощью было приобретено около 15 процентов от всех билетов.

Отмечу, что с октября была упрощена процедура контроля пригородных билетов с динамическим штрих-кодом, оформленных в мобильном приложении "РЖД Пассажирам". В частности, теперь при контроле таких билетов в поездах стало необязательно предъявлять паспорт.

Сейчас активно снимаются коронавирусные ограничения. Меняются ли правила проезда в пригородных поездах?

Виталий Григорьев: Мы меры безопасности не ослабляем. С самого начала пандемии у нас ежедневно проводится мониторинг состояния здоровья работников, сотрудников с признаками недомогания отправляют домой для вызова врача. Все наши сотрудники работают в масках, перчатках, используют антисептики.

Того же мы ждем и от наших пассажиров. На вокзалы и железнодорожные станции не пропускают без масок. При необходимости маску можно приобрести в билетной кассе. Средства индивидуальной защиты продаются и в "Ласточках" в пути следования.

Весь парк вагонов регулярно проходит обработку. Дезинфекция происходит как во время планового технического обслуживания, так и при ежесуточной уборке. Дополнительно проводится дезинфекция вагонов моторвагонного подвижного состава в пунктах оборота и в парках отстоя. Мы используем специальные дезсредства, разрешенные к применению на объектах железнодорожного транспорта.

Электропоезда серии ЭС2Г "Ласточка" оборудованы системой кондиционирования воздуха пассажирского салона, которая включает в себя устройство обеззараживания воздуха при помощи ультрафиолетовых лучей.

Ежесуточно обработку проходит более чем 1500 пригородных пассажирских вагонов.

С начала пандемии прошло уже больше года, время показало, что применяемые нами меры действенны, и я очень рад, что пассажиры нам доверяют. Мы же со своей стороны предпринимаем все усилия, чтобы поездка была безопасной и комфортной.