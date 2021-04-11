УЕФА подтвердил, что чемпионат Европы пройдет со зрителями

Восемь городов подтвердили, что готовы принять игры чемпионата Европы-2020 по футболу со зрителями, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Матч "Реал" - "Барселона" прошел без зрителей из-за ограничений, которые все еще есть в Испании. Фото: gettyimages

В этот список вошел и Санкт-Петербург, где пройдут четыре матча: три на групповой стадии (Россия - Бельгия, Россия - Финляндия, Бельгия - Финляндия) и один четвертьфинал. Подтвердили свою готовность также Бухарест, Баку, Будапешт, Лондон, Копенгаген, Амстердам и Глазго.

Отметим, что в Санкт-Петербурге и Баку разрешат заполнять арены на 50 процентов. При этом российская сторона хочет рассмотреть вариант увеличения числа болельщиков к концу апреля. Будапешт намерен снять ограничения при условии, что зрители будут придерживаться строгих правил по противодействию коронавирусу.

- Для нас было принципиальным моментом провести чемпионат со зрителями. Мы долго готовились, прорабатывали различные сценарии, уточняли риски. Допуск 50 процентов - это наша совместная победа, знак не только для любителей футбола, но и для всех горожан, что мы возвращаемся к нормальной жизни, - заметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, слова которого приводит пресс-служба администрации губернатора города.

Впрочем, далеко не во всех городах - хозяевах Евро болельщиков пустят на трибуны. К примеру, организаторы соревнований в Бильбао честно признались: из-за ограничений в Испании будет проблематично проводить матчи со зрителями. Окончательное решение по таким городам, как Рим, Бильбао, Мюнхен и Дублин, будет принято 19 апреля.

В Санкт-Петербурге разрешат заполнять арену на 50 процентов от вместимости стадиона

Без болельщиков прошел и главный матч европейского уик-энда, в котором "Реал" принимал "Барселону". "Эль-класико" в рамках 30-го тура Примеры завершилось победой хозяев - 2:1.

Относительно недавно никто всерьез не рассматривал ни мадридцев, ни каталонцев как претендентов на титул. "Атлетико" спокойно лидировал, опережая конкурентов более чем на десять очков. Но с середины февраля у "матрасников" начался кризис: в десяти последних матчах они набрали лишь 16 баллов, потерпев два поражения.

В то же время "Реал" с "Барселоной" набрали приличную форму и почти настигли команду Диего Симеоне. Перед "эль-класико" в активе "Атлетико" было 66 очков, у каталонцев - 65, "королевского клуба" - 63.

Очередное "класико" хоть и получилось не столь ярким, как, наверное, того ожидали, зато на поле было много борьбы и эмоций. "Реал" достаточно было повел 2:0, но после перерыва каталонцы прибавили и едва не вырвали победу. Много споров вызвал момент с нарушением правил на форварде гостей Мартине Брэйтуэйте, когда арбитр Хесус Хиль Мансано даже не стал смотреть VAR.

- Думаю, если вы из Барселоны, то сейчас на взводе и недовольны двумя решениями арбитра. В первом тайме мы сыграли слабо и в атаке, и в защите. Во втором стало лучше, и я хотел бы попросить рефери принимать правильные решения. В ситуации с падением Брэйтуэйта надо было назначать пенальти, а из четырех добавленных минут две с половиной арбитр потратил на рацию. Пенальти был явный, но в очередной раз нам придется смириться с произошедшим и замолкнуть. Не понимаю, зачем в Испании VAR, - негодовал главный тренер "Барселоны" Рональд Куман.

Сразу после финального свистка на поле вышел пропускавший матч из-за травмы Жерар Пике. Защитник каталонцев пытался что-то объяснить судье, причем делал это весьма в эмоциональной форме. Как бы то ни было, "Барселона" уступила и значительно ухудшила свое положение в битве за чемпионство. Интересный факт - "сине-гранатовые" никогда не выигрывали Примеру после двух поражений в сезоне от "Реала". Кроме того, лидер "Барсы" Лионель Месси, для которого это "класико" могло стать последним в карьере, не забивает "королевскому клубу" с 2018 года. Именно в том году мадридскую команду покинул ее лидер и вечный конкурент аргентинца Криштиану Роналду. Еще один важный момент - "Барселона" ни разу не завоевывала титул после двух поражений от "Реала" в одном сезоне.

Что касается "Реала", то благодаря победе подопечные Зинедина Зидана сравнялись по очкам с "Атлетико", но опередили конкурента по дополнительным показателям. При этом свой матч 30-го тура "матрасники" провели накануне на выезде против "Бетиса": результат этого противостояния стал известен после подписания номера "РГ" в печать.

Несколько интересных фактов. "Реал" впервые за 13 лет выиграл оба "класико" по ходу одного сезона. Команда Зидана никому не проигрывает вот уже 13 встреч: 11 побед и две ничьих. Впереди мадридцев ждет ответный поединок в четвертьфинале Лиги чемпионов с "Ливерпулем" на знаменитом "Энфилде". В первом матче испанский клуб был сильнее - 3:1.

- Каждый может думать по-своему насчет ситуации с возможным пенальти, но если рефери не свистнул, значит он не сделал этого потому, что не было оснований. С точки зрения борьбы за чемпионство, ничего не изменилось. Впереди по-прежнему много игр, - подчеркнул рулевой "Реала" Зинедин Зидан.

Добавим, что накануне состоялись очередные игры чемпионата России. На момент подписания номера "РГ" в печать были известны результаты только четырех встреч: "Химки" - "Тамбов" - 1:0, "Уфа" - "Ахмат" - 3:0, "Ростов" - "Рубин" - 0:1, "Арсенал" - "Краснодар" - 1:0.

А чуть ранее стали известны полуфинальные пары Кубка России. "Локомотив" встретится с ЦСКА, а второй участник решающего матча определится в игре "Ахмата" и "Крыльев Советов".

Полуфиналы пройдут 21 апреля, а финал запланирован на 12 мая. Напомним, что "Локомотив" является рекордсменом по числу побед в Кубке: "красно-зеленые" завоевали этот трофей восемь раз.