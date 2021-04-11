В Ленобласти задержали подозреваемых в избиении подростка

В Волховском районе Ленинградской области задержаны два местных жителя, которые подозреваются в нападении на 17-летнего подростка. Его избили, обстреляли из травматического пистолета и пытались поджечь.

Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, вечером 9 апреля в полицию Волховского района обратилась женщина с заявлением о том, что ее сын, учащийся колледжа, пропал два дня назад. Когда сотрудники полиции прибыли по месту жительства семьи, выяснилось, что юноша вернулся, но был покрыт ушибами и ссадинами.

Подросток рассказал, что 9 апреля он провел с двумя своими приятелями 18 и 17 лет. Вначале они пили алкоголь дома у одного из них, потом пошли в заброшенный ангар, где употребляли токсические вещества. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт. Двое молодых людей избили третьего, выстрелили в него из пневматического пистолета, а затем облили стеклоочистителем и подожгли. В тот же вечер пострадавший самостоятельно обратился в больницу, где ему оказали медпомощь и отправили домой.

Сотрудники полиции задержали обоих участников инцидента. У них изъяты вещественные доказательства: бутылка из-под спиртного, пневматический пистолет с патронами и аэрозольный баллончик. Старший привлечен к административной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкоголя и одурманивающих веществ. В отношении младшего составлен административный протокол по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".

Что касается избиения подростка, то материалы проверки направлены в следственные органы СУ СК РФ по Ленинградской области для принятия процессуального решения.