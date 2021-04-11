В Санкт-Петербурге ученик устроил в школе стрельбу из пистолета

В Санкт-Петербурге ученик устроил стрельбу в школьной раздевалке из пневматического пистолета. Никто из учеников при этом не пострадал, подтвердили в УМВД по Северной столице.

Данное происшествие взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Как пишет пресс-служба ведомства, он поручил провести доследственную проверку.

Само же ЧП произошло в одной из школ Московского района. 15-летний ученик выстрелил из пневматического пистолета несколько раз в ребят, которые были в раздевалке. Пистолет у него забрал педагог. Потом школьник вместе со своей мамой побывал в полиции, где его опросили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кстати, председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться еще с двумя вопиющими случаями, произошедшими в регионе. В Волхове двое молодых людей обстреляли из пневматического пистолета 17-летнего подростка, избили его и подожгли. Следком Ленобласти проводит проверку. А в Петербурге 15-летний подросток ворвался в квартиру своей знакомой и силой забрал оружие ее отца-охранника.