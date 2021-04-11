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11.04.2021 06:00
Рубрика: Общество

Пандемия подарила детям новую игру

Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)
У детей появилась новая игра - в корононавирус. Один из группы назначается вирусом, второй - вакциной. Все убегают от вируса и догоняют вакцину. Кто дотронулся до вакцины, получает иммунитет. А если вирус поймает невакцинированого, тот выбывает из игры.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Заражен, заражен! Теперь ты вирус! - кричит один из детей.

- А у меня иммунитет, я прививку догнал, - отвечает ему другой мальчуган.

Пандемия изменила очень многое в мире, да и в жизни каждого человека. И детские игры не стали исключением, что психологов даже радует. То, что новая игра подвижная и проходят на свежем воздухе, это вообще прекрасно, говорит детский, семейный психолог Юрий Потурнак: "Да и несут в себе достаточно полезную функцию - профилактику инфекции".

Однако педагоги и психологи все-таки бьют тревогу: дети почти перестали играть в реальные игры - все больше "сидят в онлайн". Что же так огорчает психологов и педагогов?

"Многие родители чуть ли не с пеленок начинают водить детей по развивающим центрам, где малыши с трех лет уже знают все цифры, умеют читать и писать. Однако простому человеческому общению и взаимодействию друг с другом, в семье, в быту, в дальнейшей жизни эти занятия не учат", -предупреждает педагог с 50-летним стажем Ирина Лифорова. А ведь игра является ведущим видом деятельности и развития малыша, да и ребенка постарше.

Фото: iStock
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"Играя в дочки-матери, девочка учится заботе о близких, берет на себя функцию женщины, - приводит примеры Ирина Лифорова. - Учится общению с мужчиной и с ребенком. Игры "в магазин", "в доктора", "в парикмахерскую", "в кухню" позволяют смоделировать жизненную ситуацию и учат общению в быту. Но даже в детском саду такие игры сегодня не популярны. Дети приносят в сад своих многочисленных Барби и русалочек, пони, фей и монстров. И их основная цель - не поиграть, а похвастаться".

В подвижных играх, когда малыш убегает, а взрослые его ловят, происходит развитие двигательной функции. Потом появляются ролевые игры, в которых ребенок с подачи взрослого начинает присваивать себе роль. Например, пожарного или врача. В сюжетных ролевых играх уже есть интересный сюжет с привлечением других людей. В более старшем возрасте на первый план выходят игры, которые помогают отделиться от родителей и закрепиться в обществе.

"Только вот играть сам ребенок не может. Этому его нужно учить, - уверены эксперты "РГ". - И задача родителей принимать в играх активное участие. Брать на себя ведущую роль, привлекать ребенка, предлагать сюжет. Строить диалоги, обучать культуре общения".

Вот в этом-то и загвоздка! Сегодняшние мамы и папы считают, что, отправив ребенка в развивающий центр или дав в руки гаджет с мультфильмом, они выполняют свою миссию. Итог - дети плохо говорят, излагают свои мысли, имеют проблемы в общении со сверстниками, да и их физическое развитие порой оставляет желать лучшего.

А еще познавая мир через смартфон, ребенок рисует необъективную картину жизни, в отличии от той, которую он может увидеть через игры с детьми и взрослыми в реальности. Впоследствии он не будет получать удовольствия от побед и бояться трудностей: ведь он привык, что игру в любой момент можно выключить, а компьютер перегрузить. Компьютерная игра дает лишь иллюзию лидерства и достижения успеха.

Фото: Сергей Куксин
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В реальной игре можно скорректировать состояние ребенка. "Если игрой он удовлетворяет скрытую агрессию, нужно создать условия для ее выхода. Например, устроить богатырское сражение подушками с папой", - рекомендует Юрий Потурнак. Психолог уверен, что человеку, который играет в реальные, а не виртуальные игры, добиться успеха в жизни проще. "И лучше играть в ковид с друзьями на улице, чем целыми днями сидеть за компьютером, - говорит специалист, - и мечтать стать знаменитым блогером. У детей формируется ошибочная уверенность, что это лучший и легкий способ заявить о себе и получить популярность".

Как выбрать игрушки

С полутора до трех лет лучше покупать всевозможные каталки, машинки, крупные кубики.

С трех до пяти - атрибутика сюжетных игр (посудка, больничка, парикмахерская), фигурки животных и людей.

С пяти до семи - настольные игры, конструкторы, головоломки, наборы для творчества, книги и энциклопедии на интересующие темы (например, динозавры, космос, машины)

Если ребенок увлекается котятами, не стоит покупать сотого по счету котенка, который вызовет сиюминутный восторг и займет место на полочке или в корзине. Лучше купить тематическую раскраску, пазлы, конструктор, при помощи которого можно построить домик для котика и так далее.

Будьте готовы показать ребенку, как играть с той или иной игрушкой. Организуйте совместные игры.

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