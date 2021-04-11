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11.04.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Прогноз: В России соберут один из самых больших урожаев зерна

Текст: Александр Гавриленко ( Ростов-на-Дону)
На Юге России начались весенние полевые работы. Как говорят аналитики, грядущий сельхозгод в мире будет крайне сложным, но насыщенным на события.
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Агропошлины пустят на вовлечение в оборот сельхозземель

Чего следует ждать от нового агросезона, "Российской газете" рассказал независимый эксперт по рынку зерновых и масленичных культур, эксперт по ценообразованию Торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрий Корнюш.

Юрий Владимирович, в прессе сообщали о страшных прогнозах по урожаю 2021 года. Ожидали резкое сокращение валового сбора и снижение качества зерна. Как вы оцениваете перспективы этого года?

Юрий Корнюш: Ситуация была напряженная в конце прошлого года. Почти во всех регионах сев озимых прошел в сухую землю, серьезно сдвинулись все агротехнические сроки.

Но зима оказалась относительно мягкой, сегодня влаги в метровом слое достаточно, и осадки при этом продолжаются. Все это работает на будущий урожай. И если в январе доля посевов в неудовлетворительном состоянии приближалась к 20 процентам, то сегодня их всего около 7 процентов. То есть в пределах нормы. Озимыми, кстати, засеяна рекордная для нашей страны площадь - 19,4 миллиона гектаров.

Конечно, как говорят фермеры, урожай не тот, что в полях, а тот, что в закромах. Но ситуация пока вселяет здоровый оптимизм. По текущим прогнозам, мы в 2021 году сможем собрать около 127 миллионов тонн зерна. Это один из лучших результатов за всю историю страны.

Семеноводство по-прежнему остается болевой точкой? Или проблему все-таки удалось смягчить?

Фото: Валерий Морев / РИА Новости
Садоводы нацелились на хороший урожай

Юрий Корнюш: В принципе, остается. Если по пшенице нам удалось достичь самообеспечения, то по другим культурам ситуация куда хуже. Доля российских семян - всего 60 процентов.

У нас практически почти нет своего семенного материала сахарной свеклы, картофеля, эффективных гибридов подсолнечника и кукурузы. Примерно 90 процентов семян овощей покупаем за рубежом Настоящая ахиллесова пята нашего АПК.

Правда, в последние годы в семеноводство вкладываются гораздо больше средств, чем раньше, но этих усилий будет недостаточно, если мы намерены в течение 10 лет избавиться от иностранной зависимости.

Полностью интервью Юрия Корнюша читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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