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11.04.2021 18:25
Рубрика: Спорт

"Зенит" обыграл на выезде "Сочи" в 25-м туре РПЛ

Текст: Александр Ершов
В воскресенье в матче 25-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) "Сочи" на своем поле проиграл "Зениту" - 1:2 (0:0). Дубль на счету иранского форварда гостей Сердара Азмуна. Эта победа позволила лидирующему в первенстве питерскому клубу увеличить от идущих вторыми столичного "Спартака" отрыв до семи очков.
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Днем, 11 апреля, во всех официальных аккаунтах в соцсетях ФК "Сочи" одновременно появился анонс, посвященный предстоящей встрече. На нем в скафандре космонавта был изображен эквадорский лучший бомбардир "барсов" Кристиан Нобоа с подписью: "С космической харизмой сегодня принимаем гостей из северной столицы".

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Тема анонса, связана, прежде всего, с 60-летием покорения человеком космоса. Однако и некоторый символизм просматривался: южане еще никогда не отбирали у "Зенита" очки в чемпионате, поэтому победа для них будет, действительно, похожа на покорение футбольного космоса. Учитывая еще и тот факт, что десять футболистов "Сочи" еще недавно выступали в составе сине-бело-голубых, а некоторые до сих пор и вовсе принадлежат питерскому клубу. Как, например, 19-летний центральный защитник Данила Прохин, в феврале отданный в аренду "барсам", а сегодня впервые вышедший в основе новой команды вместо заболевшего Мевли. Уже третий матч подряд из-за сильной ангины на скамейке запасных отсутствовал и главный тренер Владимир Федотов.

Гостям (кстати, их болельщиков на трибунах олимпийской арены "Фишт" было гораздо больше, чем поклонников хозяев) виктория была крайне важна: отрыв от "Спартака" составляет четыре очка, и любая осечка лидера может позволить приблизиться к нему совсем близко конкурентам.

В распоряжении наставника "Зенита" Сергей Семака также не оказалось травмированного основного игрока центра обороны Деяна Ловрена, место которого занял Дмитрий Чистяков.

Сочинцы начали активнее: Юсупов и Заболотный оказывались в неплохих позициях в чужой штрафной. Правда, тут же пропустили три опаснейших выпада зенитовцев. После быстрой комбинации с участием Дзюбы и Малкома мяч на 13-й минуте оказался у Азмуна, который метров с десяти попал в голкипера Заболотного. Тут же Дзюба практически с этого же места промахнулся мимо пустого дальнего угла, а еще через несколько минут уже Малком не воспользовался своим моментом.

В первой половине Дзюбе все-таки удалось отправить мяч головой в сетку ворот соперника, но судьи определили у форварда небольшой офсайд.

После перерыва "барсы" пошли вперед, заработали несколько подряд стандартов, хотя до прицельных ударов по воротам "Зенита" дело по-прежнему не доходило.
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А затем продолжилась дуэль Азмуна и Заболотного. Голкипер хозяев сначала отбил красивый выстрел форварда с метров с 18-ти, а буквально в следующей атаке не позволил иранцу забить из середины штрафной.

Однако вскоре "Сочи" удалось красивая комбинация. Нобоа нашел в штрафной Трехова, тот вывел к воротам Юсупова, который пробил с острого угла в Лунева, а отскочивший мяч с четырех метров Бурмистров отправил в сетку- 1:0, 58-я минута.

Правда, свой третий момент Азмун все-таки использовал: Ракицкий с правого угла штрафной навесил, форвард переиграл на линии вратарской Мамману и ударом головой сравнял счет - 1:1, 63-я минута.

"Зенит" усилил давление и вскоре вышел вперед. Сантос слева навесил, а Азмун снова головой метров с десяти отправил мяч в сетку - 1:2, 80-я минута. Это 15-й гол в первенстве лучшего на данный момент бомбардира РПЛ. Он в итоге оказался победным для гостей, хотя "Сочи" и очень старался сравнять счет

Таким образом, за пять туров до конца сезона "Зенит" идет на первом месте, набрав 54 очка. Столичный "Спартак" отстает уже на семь баллов, а "Локомотив" - на 11. Преследователи питерцев сегодня вечером встретятся между собой. От исхода этого поединка, не исключено, во многом зависит, сможет ли кто-то реально поспорить с действующим чемпионом за золотые медали чемпионата России.

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