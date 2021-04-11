Россиян предупредили об угрозе взлома счетов

Россиян известили о возможной массовой хакерской атаке на их банковские счета в майские праздники. Эксперты по кибербезопасности предупредили, что мошенники могут воспользоваться уязвимостью мобильной связи, которая позволит перехватить СМС-сообщения для авторизации в банковских приложениях.

Об угрозе кибератак на счета россиян рассказали в компании DeviceLock, занимающейся предотвращением утечек информации.

По данным компании, в марте появилось предложение о продаже доступа к коммутатору одного из операторов мобильной связи. Продавались эти данные в теневой сети интернета, так называемом даркнете. Цена вопроса составила 30 тысяч долларов в биткоинах.

В DeviceLock не уточнили, какая именно мобильная компания и из какой страны стала жертвой хакерской атаки, сообщают "Известия".

По мнению специалистов по кибербезопасности, подключившись к коммутатору, мошенники смогут получить доступ к звонкам и СМС-сообщениям операторов, с которыми у владельца коммутатора есть соглашение о роуминге. Используя коммутатор, можно перехватить СМС-сообщения, которые банки отправляют клиентам для подтверждения входа в личный кабинет. После чего деньги со счета исчезнут.

Эксперты считают, что в первую очередь жертвами атак могут стать владельцы счетов с подключенным онлайн-банкингом. Майские праздники также выбраны не случайно. В это время, как правило, снижается контроль за счетами.