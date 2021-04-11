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11.04.2021 07:09
Рубрика: Спорт

Российский боксер Липинец проиграл нокаутом Эннису

Текст: Илья Соболев
Сергей Липинец. Фото: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Сергей Липинец. Фото: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Сергей Липинец. Фото: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Экс-чемпион мира российский боксер Сергей Липинец, выступающий в полусреднем весе (до 66,68 кг) нокаутом уступил американцу Джарону Эннису в главном бою вечера, проходившего в городе Анкэсвилль, штат Коннектикут, США.

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
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Сергей Липинец, по прозвищу "Самурай", начал профессиональную карьеру семь лет назад. В 2017 году он завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), победив единогласным решением судей японца Акихиро Кондо. Правда, уже в следующем бою "Самурай" свой пояс упустил, проиграв мексиканцу Майки Гарсии. В октябре 2020-го Липинец бился за титул временного чемпиона мира IBF c канадцем Кусто Клэйтоном, но поединок завершился вничью.

Американец Джарон Эннис в свои 23 года считается одним из самых многообещающих бойцов полусреднего веса. К моменту поединка с россиянином в его активе были 26 побед (24 нокаутом) без единого поражения. Липинец сразу ухватился за возможность боя с Эннисом, чтобы, как сказал сам российский боксер, напомнить о себе и приблизить возможность титульного боя. Хотя подавляющее большинство экспертов не давали в этом поединке Липинцу никаких шансов. "Хочется огорчить всех скептиков", - признавался Сергей.

Но с первых минут стали оправдываться худшие прогнозы. Эннис сразу взял бой под контроль, причем, казалось, что Джарон не стремится завершить его досрочно. В третьем раунде Липинец с трудом дотянул до паузы, а в четвертом оказался в нокдауне, всего втором за карьеру. А в шестом Эннис отправил соперника в полноценный нокдаун.

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