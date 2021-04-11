Рост российского рынка ядерной медицины удвоится к концу года

По прогнозам аналитиков Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, мировой объем рынка ядерной медицины сегодня составляет $24 млрд, а к 2030 году должен вырасти до $43 млрд. В нем традиционно выделяют два сегмента - рынок радионуклидной диагностики, который в среднем в год увеличивается на 7%, и рынок радионуклидной терапии с темпами роста в 28%.
Лидером в ядерной медицине по-прежнему остаются США. Также в числе значимых поставщиков - Япония, Германия, Швейцария, Италия, Бельгия, Испания, Франция, Турция. Россия занимает сейчас около 5% мирового рынка ядерной медицины и пока играет заметную роль лишь в поставках некоторых видов изотопного сырья. Для выхода страны на лидирующие позиции необходимы прорывные научные исследования, новое современное оборудование, подготовка научных кадров, отмечают в Минпромторге. В ведомстве также подчеркнули, что отечественная ядерная медицина стремительно развивается, большинство производителей оборудования для нее входят в контур управления госкорпорации "Росатом", которая к 2030 году планирует занять десятую часть мирового рынка ядерной медицины.