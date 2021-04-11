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11.04.2021 06:00
Рубрика: Экономика

С какими курсами рубль встретит майские праздники

Текст: Георгий Панин
Условия для падения курса рубля создавались с начала этого года. Усиливались внешнеполитические риски, нарастало инфляционное давление.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Руслан Пичугин, основатель Frendex Group, назвал главные факторы, которые давят на рубль, и уточнил пределы падения российской валюты.

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- Потенциал ослабления рубля нарастал, но на торгах курс до недавнего времени оставался на уровнях 74-75 рублей за доллар. Нужен был триггер.

Им стало обострение ситуации на юго-востоке Украины. Именно на этих новостях курс доллара пробил рубеж 76,5 рубля, который сдерживал его от сильного падения. Влияние нефтяных котировок на курс российской валюты снизилось, все затмила геополитика.

Сейчас нефть консолидируется около уровней 63 долларов за баррель. Если нефть выйдет к уровням середины марта в 68-70 долларов за баррель и продолжит дорожать дальше, то это поддержит рубль в конце апреля - начале мая. Курс может составить около 74-76 рублей за доллар и 89-91 рубля за евро.

По опыту предыдущих лет мы видим, что влияние геополитических факторов ослабевает. Забылось начало пандемии, прошли скандалы с остановкой "Северного потока-2", в российско-украинских отношениях было долгое затишье. Хотя надо отметить, что эта тема долговременная и еще будет негативно влиять на рынок.

По нашему мнению, если не возникнет новых геополитических рисков, а нефтяные цены не уйдут ниже 60 долларов за баррель, то серьезного падения российской валюты не будет. Наибольший риск падения нефтяных котировок заключает в себе возобновление США участия в "ядерной сделке" с Ираном. Санкции придется снять с Ирана, и предложение нефти на рынке сильно возрастет, что может опустить котировки к 50 долларам за баррель.

Еще, конечно, на курс рубля может активно повлиять Центральный банк. Тем более, что инфляция в феврале выросла до 5,7 процента. Кстати, средние инфляционные ожидания на март были 12,7 процента.

Фото: Иван Лексунин/РГ
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Так что Центробанку придется не только повышать ключевую ставку в дальнейшем, но и задуматься о курсе рубля, так как именно слабость российской валюты разгоняет инфляцию больше всего. И если курс рубля не удастся хотя бы стабилизировать на текущих уровнях, то не только ожидания, но и реальный разгон инфляции до 7-9 процентов мы можем увидеть к осени.

Будем надеяться, что Центробанк и правительство держат ситуацию под контролем. И в начале мая мы не увидим доллар выше 77 рублей, а евро выше 92,5 рубля.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

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