Сериал по книге Лукьяненко "Осенние визиты" представили в Москве

С экранизацией книги "Осенние визиты" одного из культовых произведений российского фантаста Сергея Лукьяненко, которое написано в 1996 году и впервые издано в 1998-м, получилась любопытная история.

Как рассказывает сам писатель, к нему обратилась команда поклонников из Владивостока и попросила отдать им права на экранизацию. Писатель предоставил права - по символической цене - 1 рубль. Все это случилось осенью 2018 года. Режиссер Георгий Саенко познакомился с Сергеем Лукьяненко, автором легендарных "Дозоров", на фестивале "Литература тихоокеанской России". "Меня впечатлил их энтузиазм, и то, что они вообще взялись за эту книгу, - рассказал Сергей Лукьяненко. - "Осенние визиты" я написал четверть века назад. Но это, по-прежнему, - актуальный сюжет, роман про наши дни, в нем все животрепещущее, этот текст продолжает "цеплять". Среди моих книг он стоит особняком: это наша реальность, минимум фантастических элементов. Но снимать по ней фильм режиссеры не брались, потому что книга социальная и очень живая. И вот ребята решили рискнуть, и я понял, что тут вопрос не денег, не гонорара, а вопрос принципа, чтобы эта книга увидела свет".

По сюжету, к шестерым разным людям приходят Визитеры, их двойники, представляющие разные стороны жизни человечества: власть, доброту, творчество, мудрость и так далее. Они вынуждены бороться за право вести человечество по своему пути.

Место действия в книге "Осенние визиты" - Москва. Но в экранизации оно перенесено во Владивосток. Там же, в Приморском крае, проходят и съемки. А главные роли играют артисты театров Владивостока. Первая серия "Осенних визитов" была выложена на You Tube канал владивостокского кинообъединения Cinema Code и в социальных сетях еще в сентябре 2020-го года. Ее посмотрели около 7 тысяч человек. Вторая серия появилась в Сети сегодня. А вчера ее представили на закрытом спецпоказе в Москве, причем режиссер Георгий Саенко специально приехал для этого в столицу.

Первые зрители одобрили экранизацию - к произведению отнеслись очень бережно, разве что сменили локацию. "Осенние визиты" стали народным проектом: его снимают на общественных началах, часть средств собрали на краудфандинге. Всего будет 8 серий, работу над ними планируют завершить уже в этом году. Автор сценария - Андрей Ващенков. Съемочная группа была собрана из энтузиастов, а группа "Оргия Праведников" бесплатно передала создателям сериала права на использование песни "Восхождение черной Луны" и нескольких других, упомянутых в тексте романа.

Музыканты группы также были на московской презентации. Актеры снимались бесплатно. "Снимаются, в основном, местные артисты, причем денег за это они не получают, - рассказал продюсер и актер фильма Сергей Лисинчук. - Но все приходят на съемочную площадку с удовольствием и работают с полной отдачей". Самым медийным персонажем в этой экранизации стал Bad Comedian. Причем, специально он не снимался - авторы продемонстрировали неплохое чувство юмора, включив в сериал фрагмент разбора известным критиком другого фильма-экранизации произведения Лукьяненко "Черновик". Bad Comedian лишь дал разрешение.

Сергей Лукьяненко в итоге стал генеральным продюсером сериала. Как знать, возможно проект заинтересует онлайн-платформы, и следующие серии уже можно будет посмотреть на одной из них.