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11.04.2021 21:51
Рубрика: В мире

СМИ: Меркель отменила запись на вакцинацию от COVID-19

Текст: Екатерина Забродина
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Канцлер Германии Ангела Меркель отменила запись на прививку от коронавируса, которая была намечена на воскресенье 11 апреля. Об этом сообщил немецкий таблоид Bild со ссылкой на базу портала Doctolib, через которую немцы записываются на приемы к врачам.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
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По информации издания, канцлер должна была посетить прививочный центр, развернутый на территории бывшего берлинского аэропорта Темпельхоф. По крайней мере, имя пациентки (Ангела Меркель) и дата рождения (17 июля 1954 года) полностью совпадают с личными данными главы немецкого правительства. Газета предположила, что госпоже Меркель пришлось перенести запись из-за закрытого заседания руководства фракции ХДС/ХСС, по итогам которого лидеры обеих сестринских партий - Армин Лашет и Маркус Зедер - объявили о готовности выдвинуть свои кандидатуры на пост канцлера.

Ранее Меркель заявляла, что привьется от ковида, когда подойдет ее очередь. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт не стал прямо комментировать утечку в Bild. Он лишь осторожно заявил, что "канцлер в ближайшее время вакцинируется и проинформирует об этом общественность". На территории Темпельхофа прививают препаратом AstraZeneca, уточняет газета.

Сейчас Меркель, учитывая возраст (66 лет), претендует на прививку от коронавируса. Единственным членом нынешнего правительства, кто сделал ее, пока остается министр экономики и энергетики Петер Альтмайер. В прививочном центре на территории бывшего аэропорта Берлин-Темпельхоф используют препарат от коронавируса Vaxzevria британско-шведского производителя AstraZeneca.

В мире Европа Германия Вакцинация от коронавируса

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