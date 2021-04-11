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11.04.2021 21:45
Рубрика: Экономика

Дошли до дна

Средняя ставка льготной ипотеки снизилась до 6,05%
Текст: Игорь Зубков, Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 77(8428)
ВТБ снизил минимальную ставку по программе ипотеки с господдержкой на 0,3 процентного пункта, до 5,8%. Эта ставка действует при подаче заявки до 31 мая. По данным ДОМ.РФ, ставки разных банков по программе ипотеки с господдержкой на новостройки начинаются от 5,69%.

Также ВТБ снизил минимальную ставку по рефинансированию ипотеки других банков на 0,4 процентного пункта, до 7,8% (такой же, по данным ДОМ.РФ, является средневзвешенная ставка топ-15 банков по рефинансированию).

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Правительство подготовило новые предложения по льготной ипотеке

В первом полугодии ВТБ намерен выдать 150 млрд рублей по льготной программе и сохранить лидерство на рынке рефинансирования, отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" - вице-президент ВТБ Михаил Сероштан.

В конце марта - начале апреля льготная ипотека подешевела сразу в нескольких российских банках, сообщает ДОМ.РФ.

Так, "Промсвязьбанк" снизил ставку по программе с господдержкой до 5,69%. "Металлинвестбанк" - до 5,85%. В свою очередь, банк "Санкт-Петербург" уменьшил ставку на 0,4 процентного пункта - до 5,5%, но только при сроке кредитования до 7 лет.

Средневзвешенная ставка по ипотеке с господдержкой снизилась в начале апреля на 0,01 процентного пункта - до 6,05%.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
ЦБ РФ: Рост цен на жилье может нивелировать эффект дешевой ипотеки

Однако в ближайшее время ставки, скорее всего, уже пойдут вверх. Период рекордно низких ставок по ипотеке прошел, по крайней мере, в кратко- и среднесрочной перспективе, говорит директор по развитию платформы "Цифровая ипотека" Дмитрий Охрименко.

При текущей динамике инфляции и повышения ключевой ставки во втором - четвертом кварталах будет планомерный рост средневзвешенных ипотечных ставок, в среднем на 0,7-1,3%, уверен эксперт.

В ближайшее время ипотечные ставки пойдут вверх, считают эксперты

"Ряд банков сделали первые шаги в этом направлении: несколько банков уже повысили ставки, некоторые отменили акционные дисконты. Традиционно отрасль будет ожидать реакции госбанков - лидеров рынка, после чего процесс изменения ставок со стороны банков примет массовый характер", - говорит Охрименко.

Фото: Сергей Николаев/РГ
Число одобренных банками ипотечных займов резко сократилось

Ипотечные ставки коррелируют с таким индикатором, как ключевая ставка, и уровнем инфляции, отмечает директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев.

Недавно Центробанк повысил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта. Дальнейший рост этого показателя может оказать влияние и на стоимость кредитования. При этом потенциал роста цен на жилье сейчас ограничен даже в Москве, считает эксперт.

450 тысяч россиян воспользовались программой ипотеки с господдержкой

Программа ипотеки с господдержкой была запущена весной 2020 года для поддержки как строительной отрасли, так и покупателей жилья в период пандемии.

По итогам прошлого года ипотека установила рекорды как по количеству, так и по объему кредитов. Изначально планировалось, что программа завершится осенью, однако позднее она была продлена до июля 2021 года.

Сейчас активно обсуждается дальнейшая судьба льготной ипотеки.

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