Стали известны стартовые составы "Локомотива" и "Спартака" на матч РПЛ

Тренерские штабы "Локомотива" и "Спартака" определились со стартовыми составами своих команд на центральный матч 25-го тура чемпионата России. Начало встречи в Черкизово - в 19:00.

У "красно-зеленых", которые после возобновления сезона одержали пять побед и поднялись на третье место, на поле с первых минут выйдут: Маринато Гилерме, Дмитрий Живоглядов, Ведран Чорлука, Пабло, Александр Сильянов, Максим Мухин, Дмитрий Баринов, Рифет Жемалетдинов, Гжегох Крыховяк, Франсуа Камано, Федор Смолов.

Что касается "красно-белых", то Доменико Тедеско сделал ставку на следующих футболистов: Александр Максименко, Георгий Джикия, Павел Маслов, Айртон, Самуэль Жиго, Алекс Крал, Роман Зобнин, Квинси Промес, Виктор Мозес, Александр Соболев, Джордан Ларссон.