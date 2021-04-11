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11.04.2021 10:03
Рубрика: В мире

Токио вводит новые ограничения к Олимпиаде

Текст: Николай Долгополов
Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko

О новых ограничительных мерах, поддержанных премьер-министром Японии Есихиде Суга, объявлено почти за 100 дней до начала многострадальных Игр. Цель все та же: свести до минимума риск заражения коронавирусом в Токио, Киото и на Окинаве, где плотность населения исключительно высока. С введением ограничений решено не медлить. Они вступают в силу уже 12 апреля. В Киото и на Окинаве продлятся до 5 мая, а в столице - до 11-го. В Осаке, Мияги и Хиого, где число инфицированных растет, ограничительные меры уже действуют.

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Как сообщает спортивный портал inside the games рестораны и бизнес офисы должны закрываться к 20:00. За нарушение - штраф. Пять тысяч и ни человеком больше могут собираться на крупные мероприятия. По мнению премьера, благодаря принятым мерам число инфицированных должно пойти на убыль, и всплески заболевания не смогут затронуть другие города.

Пока же число заболевших COVID-19 не снижается даже в столице, где делается буквально все, чтобы ограничить распространение заболевания. Четыре дня подряд в Токио число заболевших переваливает за 500 человек. По стране цифра еще тревожней. Так 9 апреля зарегистрировано более 3000 положительных тестов.

Ситуация осложняется тем, что вакцинация пока идет относительно медленно. Однако с 12 апреля ее темп обязательно ускорится. Прививки смогут сделать 36 миллионов людей старше 65 лет.

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