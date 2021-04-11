В самом начале борьбы с коронавирусной инфекцией правительство ввело ряд мер поддержки транспортной отрасли. Они обеспечили устойчивую работу целых секторов и нивелировали риски по наиболее значимым финансовым обязательствам.

Так, в результате падения объемов пассажирских авиаперевозок 46 российских авиакомпаний получили субсидии на частичную компенсацию расходов из-за снижения выручки. Аналогичная мера коснулась аэропортов, здесь субсидии получили более чем 90 авиапредприятий.

На железнодорожном транспорте поддержка коснулась финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей за приобретенный ранее подвижной состав. Ее получили пять пригородных пассажирских компаний. Также субсидии по лизинговым договорам направлены двум российским судоходным компаниям, занятым в круизном судоходстве. Именно на туристских морских и речных маршрутах падение перевозок в 2020-м достигло почти 75 процентов, а в целом перевозки пассажиров внутренним водным транспортом сократились на треть. Включение внутреннего водного пассажирского транспорта в перечень пострадавших отраслей экономики позволило круизным компаниям воспользоваться общесистемными мерами поддержки в виде льготных кредитов.

Уникальность функционирования транспортного комплекса в незабываемом 2020-м была обусловлена и тем, что работа в условиях пандемии потребовала как системных усилий по санитарно-противоэпидемическим мероприятиям на всех видах транспорта и объектах инфраструктуры, так и переформатирования самой организации труда компаний в режиме удаленного взаимодействия. Преимущества здесь оказались на стороне тех, кто задолго до форс-мажоров приступил к активной цифровой трансформации бизнеса. Так, например, РЖД за очень короткое время перешли на удаленную работу "кабинетных" сотрудников и всего за 2 недели организовали 115 тысяч удаленных рабочих мест. Был запущен ряд новых электронных сервисов для грузоотправителей, пассажиров, операторов подвижного состава, сотрудников компании и для организации взаимодействия с ФОИВ. Как ранее отметил замгендиректора РЖД Евгений Чаркин: "В условиях пандемии очень востребованным оказался сервис электронного документооборота. Им воспользовались более 21 тысячи наших контрагентов, оформлено более 3,8 миллиона электронных документов". А в сфере пассажирских перевозок еще большую популярность приобрел сервис оформления билетов через мобильное приложение. За год с его помощью было оформлено 14,7 миллиона билетов в дальнем и 2 миллиона билетов в пригородном сообщении.

Системные подходы к иному формированию товаро-транспортных потоков в условиях новых вызовов были сформулированы Минтрансом России, который направил письма в адрес 30 иностранных государств с предложением более активно использовать железную дорогу для доставки грузов и почты. Это предложение было поддержано 18 странами, а его целесообразность подтвердила и авария контейнеровоза в Суэцком канале, застопорившая мировую торговлю. Очевидно, что сегодня уязвимость морского транзита и дефицит контейнеров делают сухопутный экспорт китайских товаров через Россию и Среднюю Азию еще более перспективным.

В условиях пандемии очень востребованным оказался сервис электронного документооборота

Только в течение первых двух месяцев этого года из КНР в Европу проследовало более 2 тысячи грузовых поездов. Это вдвое больше аналогичного периода 2020 года. Такое наращивание динамики во многом стало возможным благодаря планомерной модернизации железнодорожной инфраструктуры контейнерных перевозок и Восточного полигона в целом.

Знаковым событием стало открытие электрифицированного участка железной дороги Борзя - Забайкальск - крупнейшего железнодорожного пункта пропуска на российско-китайской границе. "Мы возлагаем большие надежды на увеличение грузопотока, на отправку грузов, в первую очередь Забайкальского края, и с территории всей страны. Надеемся, что это даст значительный импульс для роста экономики региона", - подчеркнул губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Развитие инфраструктуры активными темпами продолжилось и на других видах транспорта. В 2020 году завершилось строительство и реконструкция 657,5 километра (план - 542,9 км) автомобильных дорог федерального значения, в том числе 375,6 километра на условиях ГЧП. За год прирост производственной мощности российских морских портов составил 32,67 миллиона тонн (план - 27 млн тонн). На воздушном транспорте по итогам года после реконструкции и строительства введено в эксплуатацию 10 объектов в аэропортах, включая Якутский укрупненный центр управления воздушным движением, взлетно-посадочные полосы на Соловках, в Осоре, в Хабаровске.

Важным достижением стало применение средств идентификации на основе системы ГЛОНАСС. Полномасштабное использование электронных навигационных пломб началось с 15 июля 2020 года, и по состоянию на 14 января 2021 года уже осуществлено около тысячи перевозок с применением ЭНП, из которых 7187 автомобильных и 1751 железнодорожная ЭНП. Не менее значимой новацией уже этого года обещает стать начало тестирования высокоавтоматизированных транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне. Разработанный Минтрансом России комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств предусматривает опытную коммерческую эксплуатацию ВАТС в отдельных субъектах РФ.

За первые два месяца этого года из КНР в Европу проследовало более 2 тысяч грузовых поездов. Это вдвое больше аналогичного периода 2020 года

Процесс согласования и утверждения этого комплекса мероприятий, начавшийся с середины 2020 года, получил новый импульс в начале этого года. "Внедрение беспилотного транспорта продиктовано безусловными социально-экономическими эффектами и является одним из ключевых трендов цифрового развития транспортного комплекса во всем мире. Утверждение документа является важнейшим шагом на пути к созданию в России необходимых условий для безопасной и эффективной эксплуатации беспилотников", - отметил директор департамента цифрового развития Минтранса России Дмитрий Баканов. Реализация намеченного плана позволит в период 2021-2024 годов создать необходимые правовые условия для внедрения беспилотников на дорогах страны. А обязательным условием для этого станет безопасность участников дорожного движения и соблюдение установленных норм и правил.

Таким образом, в непростых условиях пандемии предприятия транспортной отрасли смогли выработать новый алгоритм работы и сформировать новые подходы к процессам управления перевозок. Наряду с переходом части работников на удаленку, внедрением электронного документооборота и современных средств коммуникаций это позволило преодолеть период снижения экономической активности и обеспечить бесперебойный и безопасный характер работы.