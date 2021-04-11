В Госдуме назвали пиаром призыв ужесточить санкции против РФ

Призыв главы крупнейшей в Европарламенте партии о новых санкциях против России не более чем политический пиар. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее руководитель Европейской народной партии Манфред Вебер призвал США и ЕС ужесточить санкции в ответ на возможную эскалацию на востоке Украины. Среди предлагаемых мер - отключение России от международной системы межбанковских платежей SWIFT.

"Позиция евродепутата по ужесточению санкций против России абсолютно популистская и не имеет под собой реальных оснований", - заявил Слуцкий, которого цитирует ТАСС. Он посоветовал западным политикам "с подобным рвением" осаживать не РФ, а Украину. Ведь цель - не допустить эскалации и реализации военного сценария на юго-востоке страны. Такая позиция целесообразна, если политиков, конечно, интересует, прежде всего, мир в Донбассе, а не интересы пиара, считает Слуцкий.

Пока же Запад, по его оценке, проводит бесполезную политику сдерживания России, раскаляя обстановку на ровном месте. При этом бесконечные провокации в адрес России в итоге вредят самим западным странам.

"Брюссель и Вашингтон не волнуют жизни жителей ЛНР и ДНР, им важнее раскручивать санкционную спираль, обвинять и демонизировать Москву", - констатировал глава комитета. Он назвал эту линию "тупиковой".

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в комментарии RT назвал Вебера провокатором. Он объяснил, что здоровые политические силы в Европе уже прекрасно понимают бесперспективность дальнейшей конфронтации с РФ. Он также призвал международное сообщество (особенно представителей Европы) "сплотиться и оказать необходимое давление на киевский режим", для того чтобы не допустить дальнейшей эскалации на Донбассе.