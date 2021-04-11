В Иране на ядерном объекте произошла авария

В Иране на ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе произошло чрезвычайное происшествие. Об этом сообщил официальный представитель Организации по атомной энергии ИРИ Бехруз Камальванди.

"Сегодня утром на ядерном объекте в Натанзе произошел инцидент, связанный с распределением электроэнергии. К счастью, никто не пострадал, ущерба для экологии также нет", - приводит слова чиновника агентство Fars.

Камальванди отметил, что соответствующие органы проводят расследование с целью выяснения обстоятельств и причин ЧП.

Накануне в Иране сообщили о начале испытаний на подземном заводе в Натанзе центрифуги новейшего поколения R-9 для обогащения урана с мощностью обогащения 50 SWU.