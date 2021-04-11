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11.04.2021 22:50
Рубрика: В мире

За прививкой в музей

В Италии вакцинируют в храме искусств
Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 77(8428)
На Апеннинах по-прежнему закрыты музейные хранилища и пинакотеки. Однако, несмотря на пандемию, некоторые из них начали обретать вторую жизнь, трансформируясь в центры вакцинации. Первым учреждением культуры, которому доверили эту важную миссию, стал один из крупнейших художественных музеев Италии Каподимонте (Неаполь). Накануне хранилище, в котором открыли семь прививочных боксов для введения 1200 доз в день, отворило свои двери для посетителей, которым предстоит сделать прививку.

В качестве бонуса лицам, прошедшим через эту ответственную процедуру и изголодавшимся по культпоходам, будет предоставлена возможность пройтись по комнатам знаменитого музея и оценить искусство известных мастеров: от Караваджо и Эль Греко до Беллини и Гойи. Кроме того, они смогут совершить променад в парке и полюбоваться живописными видами. Открывая этот необычный прививочный хаб, власти преследовали сразу несколько целей - вернуть итальянцам возможность насладиться богатым культурным наследием страны, ускорить процесс вакцинации, а также убедить сомневающихся жителей Апеннин в необходимости прививаться.

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"Мы решили открыть прививочный пункт в художественном музее Каподимонте из-за великолепия этого места. Прогуливаясь по хранилищу и природному парку, волей-неволей задумываешься о том, что если хочешь снова почувствовать себя свободным, то должен пройти вакцинацию", - объясняет выбор глава первого департамента здравоохранения Неаполя Мария Корвино.

В мире Европа Италия Прививки и вакцинация

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