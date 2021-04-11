В Италии вакцинируют в храме искусств

На Апеннинах по-прежнему закрыты музейные хранилища и пинакотеки. Однако, несмотря на пандемию, некоторые из них начали обретать вторую жизнь, трансформируясь в центры вакцинации. Первым учреждением культуры, которому доверили эту важную миссию, стал один из крупнейших художественных музеев Италии Каподимонте (Неаполь). Накануне хранилище, в котором открыли семь прививочных боксов для введения 1200 доз в день, отворило свои двери для посетителей, которым предстоит сделать прививку.

В качестве бонуса лицам, прошедшим через эту ответственную процедуру и изголодавшимся по культпоходам, будет предоставлена возможность пройтись по комнатам знаменитого музея и оценить искусство известных мастеров: от Караваджо и Эль Греко до Беллини и Гойи. Кроме того, они смогут совершить променад в парке и полюбоваться живописными видами. Открывая этот необычный прививочный хаб, власти преследовали сразу несколько целей - вернуть итальянцам возможность насладиться богатым культурным наследием страны, ускорить процесс вакцинации, а также убедить сомневающихся жителей Апеннин в необходимости прививаться.

"Мы решили открыть прививочный пункт в художественном музее Каподимонте из-за великолепия этого места. Прогуливаясь по хранилищу и природному парку, волей-неволей задумываешься о том, что если хочешь снова почувствовать себя свободным, то должен пройти вакцинацию", - объясняет выбор глава первого департамента здравоохранения Неаполя Мария Корвино.