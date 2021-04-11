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11.04.2021 16:29
Рубрика: В мире

В Киеве трех богатырей объявили "украинцами"

Текст: Марина Алешина
Репродукция картины "Богатыри". Художник В.М.Васнецов (1848-1933). Фото: РИА Новости Репродукция картины "Богатыри". Художник В.М.Васнецов (1848-1933). Фото: РИА Новости
Репродукция картины "Богатыри". Художник В.М.Васнецов (1848-1933). Фото: РИА Новости

Дела давно минувших дней Киевской Руси и преданья старины глубокой снова не дают покоя украинским патриотам. Местный канал выпустил очередное "сенсационное расследование", в котором Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович названы "украинскими рыцарями", которых якобы "присвоила себе" московская историография. На портале 24tv.ua можно ознакомиться с дайджестом откровений фильма под красноречивым названием "История обмана".

Фото: РИА Новости
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Все "сенсации" украинских историков и филологов сводятся к утверждениям, что знаменитая троица былинного эпоса географически принадлежала к ойкумене Киевской Руси. Мол, Илья Муромец происходил вовсе не из села Карачарово под Муромом, а из деревни Моровск под Черниговом, Добрыня Никитич приходился дядей князю Владимиру Красное Солнышко и служил у него воеводой, ну а попова сына Алешу на самом деле звали Олешкой, и был он "рыцарем с Полтавщины".

Даже если оставить в стороне исторические споры о том, что из этого могло соответствовать действительности, а что является домыслом, никто из серьезных исследователей не допускает мысли, что в домонгольской Руси могла существовать отдельная украинская нация, - подобные утверждения представляются антинаучными. Ни у кого не возникает соблазна назвать украинцем монаха Киево-Печерской лавры Илью Печерского, который считается наиболее вероятным прототипом былинного Ильи. Тем не менее, авторы фильма утверждают об "аннексии" славянских героев московитами. Журналистка на сайте канала даже намекает, будто и Виктор Васнецов поддался иллюзии, когда писал свою знаменитую картину.

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