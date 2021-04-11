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11.04.2021 05:25
Рубрика: В мире

В Киргизии проходит референдум по новой Конституции

Текст: Данияр Каримов
В Киргизии начался референдум по новой Конституции, которая призвана установить в республике президентскую форму правления и узаконить новые институты власти. Участки для голосования открылись в 8.00 по местному времени. Заполнить бюллетени, по данным ЦИК, имеют право свыше 3,6 миллиона человек, вошедших в контрольные списки, составленные Центризбиркомом.
Фото: Абылай Саралаев/ТАСС Фото: Абылай Саралаев/ТАСС
Фото: Абылай Саралаев/ТАСС

За пять часов до старта референдума непосредственно на территории Киргизии голосование началось за ее пределами - в России. Первым открылся участок в Южно-Сахалинске, где действует канцелярия посольства республики. Часом позже двери перед киргизскими избирателями распахнуло дипучреждение КР во Владивостоке.

Фото: Пресс-служба президента КР
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- Референдум стабилизирует политическую обстановку в стране, - полагает глава ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова. Она объясняет это результатами предшествующего плебисцита. Дело в том, что проведением референдума сегодня, 11 апреля, Киргизия поставила своеобразный рекорд. Буквально три месяца назад на Тянь-Шане уже проходила схожая кампания. 10 января в республике состоялся референдум, на который власти вынесли вопрос о том, к какой форме правления склоняется население. Большинство высказалось за усиление президентского института и снижение роли парламента в управлении страной.

Одновременно с референдумом в Киргизии проходят выборы в местные советы (кенеши), которые на Тянь-Шане называют генеральной репетицией парламентской гонки. Последняя стартует через несколько месяцев и по ее результатам будет сформирован новый созыв законодательной палаты. Этим обстоятельством, в частности, объясняется небывалая активность партий. За места в депутатских собраниях в населенных пунктах горной республики борются около 60 политических организаций. На один мандат в среднем претендуют 2,5 человека. Высокий конкурс наблюдается городах (14 кандидатов на место). В столице конкуренция еще более жестка - около 40 претендентов на мандат.

За референдумом и выборами следят местные и иностранные наблюдатели. Мониторить плебисцит из-за рубежа в Киргизию прибыло свыше сотни человек. В их числе - участники Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, Парламентской ассамблеи ОДКБ и других организаций. При этом, представители МПА Содружества также пронаблюдают за процессом голосования на избирательных участках в Алматы, Баку, Берлине, Душанбе, Екатеринбурге, Минске, Москве, Новосибирске, Пекине и Санкт-Петербурге.

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