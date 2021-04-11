В Китае более 20 горняков оказались заблокированными в шахте из-за аварии

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая 21 горняк оказался заблокирован под землей в результате аварии на угольной шахте. ЧП произошло накануне вечером: во время технических работ шахту затопило водой.

В момент инцидента под землей находились 29 горняков, пишет РИА Новости, ссылаясь на агентство Синьхуа. Восемь человек удалось поднять на поверхность, остальные остаются под землей.

Сейчас продолжается поисково-спасательная операция. По данным местных СМИ, удалось установить местонахождение под землей 12 человек.