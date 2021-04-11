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11.04.2021 22:40
Рубрика: Общество

На пенсию с удовольствием

В России выбрали лучшие практики активного долголетия
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 77(8428)
В России определили лучшие практики активного долголетия для людей старшего возраста, которые будут распространены на всю страну и войдут в сборник "Лучшие практики активного долголетия-2020".

Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что в числе приоритетов активного долголетия - сохранение здоровья пожилых людей, повышение качества их жизни, привлечение к активному участию в жизни общества.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Из 250 поданных на конкурс заявок эксперты высоко оценили 97: из них 46 проектов для городов, 10 - для сельской местности, 35 - регионального значения и 6 - федерального масштаба. В числе практик - новые подходы к медицинскому уходу, профпереподготовке и трудоустройству, вовлечение представителей старшего поколения к социальным проектам и волонтерству.

К 2030 году доля людей старшего возраста в России увеличится на 16%, до 43,7 млн человек, и составит 29% населения России. По словам Голиковой, численность людей старше трудоспособного возраста ежегодно растет: к 2024 году году их будет уже 40,8 млн человек. "В связи с этим сегодня важно позаботиться о создании благоприятной среды для комфортной жизни граждан старшего возраста", - говорит Голикова.

К 2030 году долговременный уход как государственная мера поддержки будет доступен всем нуждающимся пожилым гражданам. Так, с 2022 года система запускается по всей стране, к 2024 году ей будут охвачены не менее 60% нуждающихся в ней. Система долговременного ухода призвана заменить стационары для пожилых людей и инвалидов на полноценный и качественный уход на дому. Ее типовая модель была разработана и утверждена в сентябре 2020 года.

В этом году система долговременного ухода пилотируется в 24 регионах.

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