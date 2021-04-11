В странах ЕАЭС могут ввести новые требования к сигаретам

Новые требования к сигаретам, согласно которым они должны быть самозатухающими, могут ввести на всем пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС России. В ведомстве отметили, что Минздрав РФ направил на согласование в федеральные органы исполнительной власти проект распоряжения коллегии Евразийской экономической комиссии. Данный документ устанавливает требования к потребительской упаковке сигарет и информации на ней, а также к воспламеняющей способности табачных изделий, выпускаемых в обращение на рынке государств-членов ЕАЭС.

В МЧС отметили, что поддерживают все законодательные инициативы, направленные на снижение рисков для жизни и здоровья граждан, в том числе в вопросах пожарной безопасности. По данным специалистов, неосторожность при курении является причиной большинства пожаров. Введение в обращение самозатухающих сигарет могло бы оказать серьезное влияние на предотвращение части возгораний.

В январе сообщалось, что МЧС совместно с Минздравом готовят к утверждению новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими. Идет проработка стандарта, который предусматривает вставку в сигаретную бумагу специального кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к гашению сигареты, пояснил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.