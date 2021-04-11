Новости

Данные более миллиона пользователей Clubhouse попали в Сеть 07:19
Российский боксер Липинец проиграл нокаутом Эннису 07:09
В Китае более 20 горняков оказались заблокированными в шахте из-за аварии 06:38
В странах ЕАЭС могут ввести новые требования к сигаретам 06:24
Трамп уверен в победе республиканца на выборах в США в 2024 году 05:40
Синоптики предупредили о похолодании в центре европейской части России 04:35
Пушков: Провокация - лучший друг киевских властей 04:18
Еврокомиссар заявил об опоздании с допуском в ЕС вакцины "Спутник V" 04:00
Вильфанд объяснил необычное тепло в центре европейской части РФ 03:44
В Китае назвали предпочтения россиян, которые "вызывают шок" 03:38
Шведские ученые: Отказ от алкоголя продлит жизнь на 28 лет 02:33
Народный артист РФ Эмиль Верник умер от остановки сердца 02:07
Военные РФ раздали гуманитарную помощь в сирийской провинции Хасеке 01:27
Умер народный артист РФ Эмиль Верник 00:32
Борис Джонсон не пойдет на похороны принца Филиппа 10.04.2021
Слуцкий предсказал конец государственности Украины в случае войны в Донбассе 10.04.2021
Пятый матч серии ЦСКА - СКА вошел в топ-5 самых долгих в истории КХЛ 10.04.2021
При стрельбе в штате Миссури один человек погиб, трое получили ранения 10.04.2021
В США приостановили работу центра с вакциной компании Johnson & Johnson 10.04.2021
Украинские военные использовали турецкий беспилотник на Донбассе 10.04.2021
Первый полет марсианского вертолета Ingenuity перенесен на 14 апреля 10.04.2021
Количество вакцинированных от COVID военнослужащих превысило 500 тысяч 10.04.2021
В Архангельске задержали двух экс-чиновников областной администрации 10.04.2021
Принца Филипа похоронят 17 апреля 10.04.2021
В перевернувшемся в Турции автобусе погибла жительница Хакасии 10.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нужно знать об электронном паспорте
Что нужно знать об электронном паспорте
Какими сервисами могут заменить Zoom госкомпании
Какими сервисами могут заменить Zoom госкомпании
Что было за два дня до старта Юрия Гагарина: понедельник, 10 апреля 1961 года
Что было за два дня до старта Юрия Гагарина: понедельник, 10 апреля 1961 года
11.04.2021 06:24
Рубрика: Общество

В странах ЕАЭС могут ввести новые требования к сигаретам

Новые требования к сигаретам, согласно которым они должны быть самозатухающими, могут ввести на всем пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
В России ввели минимальную цену на сигареты

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС России. В ведомстве отметили, что Минздрав РФ направил на согласование в федеральные органы исполнительной власти проект распоряжения коллегии Евразийской экономической комиссии. Данный документ устанавливает требования к потребительской упаковке сигарет и информации на ней, а также к воспламеняющей способности табачных изделий, выпускаемых в обращение на рынке государств-членов ЕАЭС.

В МЧС отметили, что поддерживают все законодательные инициативы, направленные на снижение рисков для жизни и здоровья граждан, в том числе в вопросах пожарной безопасности. По данным специалистов, неосторожность при курении является причиной большинства пожаров. Введение в обращение самозатухающих сигарет могло бы оказать серьезное влияние на предотвращение части возгораний.

В январе сообщалось, что МЧС совместно с Минздравом готовят к утверждению новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими. Идет проработка стандарта, который предусматривает вставку в сигаретную бумагу специального кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к гашению сигареты, пояснил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Общество Здоровье Правительство МЧС

Главное сегодня

В Госдуме Эрдогану посоветовали "не заглядываться на земли Крыма"
Народный артист РФ Эмиль Верник умер от остановки сердца
Пушков: Провокация - лучший друг киевских властей
В странах ЕАЭС могут ввести новые требования к сигаретам
Вильфанд объяснил необычное тепло в центре европейской части РФ
Победа во Всероссийской олимпиаде: Секреты московских школьников
Как отличить COVID-19 от сезонной аллергии