Вакцинированные от COVID-19 жители Киргизии чувствуют себя нормально

В Киргизии на 11 апреля 2021 года первой дозой китайского антиковидного препарата Sinopharm вакцинировали 2148 человек. Все они, как сообщили в минздраве КР, чувствуют себя удовлетворительно.

По данным ведомства, около 9 процентов привитых жаловались на непродолжительные головную боль, повышение температуры и артериального давления, слабость, тошноту и другие симптомы.

Кампания по вакцинации населения республики началась в конце марта 2021 года. Всего в Киргизию поставили 150 тысяч доз китайского препарата Sinopharm, которых хватит на 75 тысяч человек. В Киргизии также ждут гуманитарного завоза 500 тысяч доз российского "Спутника V".

При этом в минздраве признают, что в дальнейшем КР придется закупать вакцину от COVID-19, чтобы обеспечить иммунизацию по меньшей мере 2,5 миллиона киргизстанцев.