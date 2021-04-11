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11.04.2021 03:44
Рубрика: Общество

Вильфанд объяснил необычное тепло в центре европейской части РФ

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Влияние мощных антициклонов, быстрый сход снега, а также потоки теплого воздуха с юга привели к тому, что в ближайшие пять дней температура в центре европейской части страны будет существенно выше нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Аномальное тепло придет с воскресенья. Сначала отклонения будут выше нормы на 2-3 градуса, а к четвергу станет на восемь градусов теплее средних многолетних значений. По словам Вильфанда, температура в апреле климатически растет, поэтому редко бывает, чтобы положительные отклонения были такими большими. "Начало второй декады апреля в этом году очень необычно", - цитирует метеоролога РИА Новости.

"Это уже действительно весна, которую называют "весна-красна", - отметил ученый. Температура будет существенно превышать многолетние значения. "Антициклон и сошел снег, поэтому подстилающая поверхность сразу отдает тепло в воздух", - уточнил метеоролог. Он также рассказал, что апрель - самый динамичный месяц в году: за 30 дней температура по климатическим расчетам увеличивается почти на десять градусов.

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