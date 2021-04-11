Военные РФ раздали гуманитарную помощь в сирийской провинции Хасеке

Российский Центр по примирению враждующих сторон доставил гуманитарную помощь в сирийский населенный пункт Тель-Эш-Шейх-Уджайл (провинция Хасеке). Об этом сообщил начальник группы по формированию гуманитарных грузов подполковник Дмитрий Бредучев.

По его словам, нуждающимся мирным жителям раздали 480 продовольственных наборов. В них входят мука, рис, сахар, сгущенное молоко и чай. "Также оказана медицинская помощь в виде терапевтического осмотра всем нуждающимся", - сказал цитирует РИА Новости Бредучева.

Он уточнил, что акция состоялась в средней школе, где учатся более 500 детей, у многих из них родственники погибли во время войны с боевиками. Тель-Эш-Шейх-Уджайл также испытывает проблемы с недостатком питьевой воды, электроэнергии и медикаментов.

По информации ЦПВС, с начала этого года российской стороной организовано и проведено более 110 гуманитарных акций. Жителям Сирии доставлено более 230 тонн продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости.