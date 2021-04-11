Врач объяснил, как без диет похудеть после 40 лет

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о комбинации, которая поможет эффективно избавиться от лишнего веса. По словам специалиста, физическая активность и умеренное употребление пищи - "золотое правило". При этом быстрее сжечь жир поможет ограничение в еде, которая сильно повышает общую калорийность рациона. И такие продукты, кстати, ничего особенно полезного организму не дают. Речь о жирах, трансжирах и сахаре.

Особенно важно двигаться (делать зарядку, ходить пешком) женщинам после 40 лет - то есть, в возрасте, когда "энергетический обмен теряет пластичность", отметил диетолог. Об этом пишет "Звезда".

В принципе без физической активности с возрастом избавиться от лишнего веса все сложнее.

"Организм неохотно расходует энергию из запасов. То есть, человек мучается, не ест, терпит ограничения и все равно не худеет", - предупредил Михаил Гинзбург.

Специалист дал совет аккуратнее относиться к якобы жиросжигающим продуктам. Одним из таких является грейпфрут. Возлагать на него особые надежды, пытаясь похудеть, опрометчиво.

"В нем много пектинов, аскорбиновой кислоты, но вес он не снижает", - пояснил врач, добавив, что в грейпфруте присутствуют органические кислоты, которые скорее раздражают пищеварительный тракт и даже повышают аппетит.

При этом подчеркивается, что всегда нужно консультироваться с врачом.