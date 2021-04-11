Врач объяснил, как без диет похудеть после 40 лет

Новости

Данные более миллиона пользователей Clubhouse попали в Сеть 07:19
Российский боксер Липинец проиграл нокаутом Эннису 07:09
В Китае более 20 горняков оказались заблокированными в шахте из-за аварии 06:38
В странах ЕАЭС могут ввести новые требования к сигаретам 06:24
Трамп уверен в победе республиканца на выборах в США в 2024 году 05:40
Синоптики предупредили о похолодании в центре европейской части России 04:35
Пушков: Провокация - лучший друг киевских властей 04:18
Еврокомиссар заявил об опоздании с допуском в ЕС вакцины "Спутник V" 04:00
Вильфанд объяснил необычное тепло в центре европейской части РФ 03:44
В Китае назвали предпочтения россиян, которые "вызывают шок" 03:38
Шведские ученые: Отказ от алкоголя продлит жизнь на 28 лет 02:33
Народный артист РФ Эмиль Верник умер от остановки сердца 02:07
Военные РФ раздали гуманитарную помощь в сирийской провинции Хасеке 01:27
Умер народный артист РФ Эмиль Верник 00:32
Борис Джонсон не пойдет на похороны принца Филиппа 10.04.2021
Слуцкий предсказал конец государственности Украины в случае войны в Донбассе 10.04.2021
Пятый матч серии ЦСКА - СКА вошел в топ-5 самых долгих в истории КХЛ 10.04.2021
При стрельбе в штате Миссури один человек погиб, трое получили ранения 10.04.2021
В США приостановили работу центра с вакциной компании Johnson & Johnson 10.04.2021
Украинские военные использовали турецкий беспилотник на Донбассе 10.04.2021
Первый полет марсианского вертолета Ingenuity перенесен на 14 апреля 10.04.2021
Количество вакцинированных от COVID военнослужащих превысило 500 тысяч 10.04.2021
В Архангельске задержали двух экс-чиновников областной администрации 10.04.2021
Принца Филипа похоронят 17 апреля 10.04.2021
В перевернувшемся в Турции автобусе погибла жительница Хакасии 10.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нужно знать об электронном паспорте
Что нужно знать об электронном паспорте
Какими сервисами могут заменить Zoom госкомпании
Какими сервисами могут заменить Zoom госкомпании
Что было за два дня до старта Юрия Гагарина: понедельник, 10 апреля 1961 года
Что было за два дня до старта Юрия Гагарина: понедельник, 10 апреля 1961 года
11.04.2021 06:40
Рубрика: Общество

Врач объяснил, как без диет похудеть после 40 лет

Текст: Оксана Грибанова

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о комбинации, которая поможет эффективно избавиться от лишнего веса. По словам специалиста, физическая активность и умеренное употребление пищи - "золотое правило". При этом быстрее сжечь жир поможет ограничение в еде, которая сильно повышает общую калорийность рациона. И такие продукты, кстати, ничего особенно полезного организму не дают. Речь о жирах, трансжирах и сахаре.

Фото: iStock
Врач назвала простой способ есть и не толстеть без спорта

Особенно важно двигаться (делать зарядку, ходить пешком) женщинам после 40 лет - то есть, в возрасте, когда "энергетический обмен теряет пластичность", отметил диетолог. Об этом пишет "Звезда".

В принципе без физической активности с возрастом избавиться от лишнего веса все сложнее.

"Организм неохотно расходует энергию из запасов. То есть, человек мучается, не ест, терпит ограничения и все равно не худеет", - предупредил Михаил Гинзбург.

Специалист дал совет аккуратнее относиться к якобы жиросжигающим продуктам. Одним из таких является грейпфрут. Возлагать на него особые надежды, пытаясь похудеть, опрометчиво.

"В нем много пектинов, аскорбиновой кислоты, но вес он не снижает", - пояснил врач, добавив, что в грейпфруте присутствуют органические кислоты, которые скорее раздражают пищеварительный тракт и даже повышают аппетит.

При этом подчеркивается, что всегда нужно консультироваться с врачом.

Наука Общество Здоровье

Главное сегодня

В Госдуме Эрдогану посоветовали "не заглядываться на земли Крыма"
Народный артист РФ Эмиль Верник умер от остановки сердца
Пушков: Провокация - лучший друг киевских властей
В странах ЕАЭС могут ввести новые требования к сигаретам
Вильфанд объяснил необычное тепло в центре европейской части РФ
Победа во Всероссийской олимпиаде: Секреты московских школьников
Как отличить COVID-19 от сезонной аллергии