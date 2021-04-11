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11.04.2021 11:12
Рубрика: Спорт

Вратарь "Тампы" Василевский стал второй звездой дня в НХЛ

Текст: Артур Нанян
Голкипер "Тампы" Андрей Василевский признан второй звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
Фото: Mike Ehrmann/Getty Images Фото: Mike Ehrmann/Getty Images
Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Россиянин отразил 36 бросков в победном для своей команды матче против "Нэшвилла" (3:0). Василевский провел четвертый "сухой" поединок в нынешнем розыгрыше "регулярки".

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Также Андрей вновь вышел в лидеры НХЛ по числу выигранных встреч, опередив Филиппа Грубауэра из "Колорадо" (24 матча).

Первой звездой дня признан нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс, забросивший три шайбы в игре с "Оттавой" (6:5) и отдавший одну голевую передачу, третьей - форвард "Сент-Луиса" Майк Хоффман, в активе которого две шайбы в поединке с "Миннесотой" (3:2 ОТ).

Тем временем

НХЛ перенесла окончание регулярного чемпионата в Северном дивизионе и старт плей-офф на более поздний срок из-за вспышки коронавируса в клубе "Ванкувер".

Сроки проведения регулярного чемпионата продлены, чтобы у "Ванкувера" была возможность провести восемь пропущенных встреч. Таким образом, "Джетс" завершит выступление в "регулярке" в Северном дивизионе 16 мая, а не 8 числа, как планировалось изначально. Начало плей-офф было запланировано на 11 мая. Новая дата старта Кубка Стэнли пока не определена.

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