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11.04.2021 20:40
Рубрика: Экономика

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Встать на учет в налоговой инспекции можно будет без ее посещения
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 77(8428)
Постановка физлиц на учет в налоговую инспекцию может быть полностью переведена в электронную форму. Это станет возможным благодаря появлению такой функции на портале госуслуг. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс подготовил Минфин, они будут опубликованы для общественного обсуждения.

Сейчас встать на налоговый учет можно тремя способами: подать заявление в любой налоговый орган по своему выбору лично или через представителя, направить заявление по почте заказным письмом или заполнить заявление на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) через сервис "Подача заявления физического лица о постановке на учет".

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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С помощью поправок люди смогут выбрать удобный для себя способ постановки на учет в налоговый орган, отмечает статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов. "Уже сейчас подать заявление можно в электронной форме на сайте ФНС, без посещения налоговой. Однако для получения свидетельства о постановке на учет все равно придется идти в налоговую. А появление такой опции на портале госуслуг упростит этот процесс, переведя его целиком в электронную форму", - подчеркивает он.

Законопроект предоставляет возможность подавать заявление через портал госуслуг с использованием электронной подписи физлица, уточняют в минфине. А налоговый орган сможет направлять свидетельства о постановке на учет в форме электронного документа.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС Налоговое законодательство

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