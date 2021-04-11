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11.04.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 8702 случая COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 13,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 2090
  • 2 Санкт-Петербург 694
  • 3 Московская область 574
  • 4 Ростовская область 239
  • 5 Нижегородская область 236
  • 6 Самарская область 198
  • 7 Воронежская область 187
  • 8 Иркутская область 157
  • 9 Саратовская область 144
  • 10 Свердловская область 129
  • 11 Красноярский край 122
  • 12 Челябинская область 119
  • 13 Пермский край 109
  • 14 Волгоградская область 107
  • 15 Краснодарский край 105
  • 16 Республика Башкортостан 103
  • 17 Пензенская область 100
  • 18 Ленинградская область 97
  • 19 Республика Крым 94
  • 20 Ставропольский край 92
  • 21 Тверская область 91
  • 22 Брянская область 86
  • 23 Ульяновская область 85
  • 24 Тульская область 85
  • 25 Алтайский край 83
  • 26 Ярославская область 82
  • 27 Белгородская область 82
  • 28 Оренбургская область 82
  • 29 Курская область 81
  • 30 Липецкая область 81
  • 31 Кировская область 80
  • 32 Тамбовская область 79
  • 33 Астраханская область 78
  • 34 Архангельская область 78
  • 35 Новосибирская область 78
  • 36 Вологодская область 75
  • 37 Удмуртская Республика 74
  • 38 Владимирская область 68
  • 39 Псковская область 67
  • 40 Омская область 64
  • 41 Республика Карелия 63
  • 42 Ивановская область 62
  • 43 Ханты-Мансийский автономный округ 61
  • 44 Республика Коми 60
  • 45 Кемеровская область 58
  • 46 Калужская область 57
  • 47 Калининградская область 57
  • 48 Орловская область 56
  • 49 Тюменская область 53
  • 50 Мурманская область 52
  • 51 Рязанская область 52
  • 52 Забайкальский край 45
  • 53 Приморский край 45
  • 54 Республика Дагестан 45
  • 55 Республика Бурятия 44
  • 56 Новгородская область 43
  • 57 Республика Чувашия 43
  • 58 Хабаровский край 40
  • 59 Курганская область 39
  • 60 Костромская область 37
  • 61 Республика Мордовия 36
  • 62 Смоленская область 35
  • 63 Кабардино-Балкарская Республика 34
  • 64 Республика Татарстан 34
  • 65 Севастополь 32
  • 66 Республика Саха (Якутия) 30
  • 67 Томская область 25
  • 68 Республика Калмыкия 21
  • 69 Сахалинская область 20
  • 70 Республика Хакасия 19
  • 71 Ямало-Ненецкий автономный округ 19
  • 72 Республика Марий Эл 17
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 16
  • 74 Карачаево-Черкесская Республика 13
  • 75 Амурская область 13
  • 76 Камчатский край 12
  • 77 Республика Адыгея 11
  • 78 Чеченская Республика 11
  • 79 Республика Ингушетия 10
  • 80 Магаданская область 2
  • 81 Республика Алтай 2
  • 82 Ненецкий автономный округ 1
  • 83 Еврейская автономная область 1
  • 84 Республика Тыва 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 641 390 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Алтай, Республика Тыва 0,01%
  • 3. Магаданская область , Еврейская автономная область 0,02%
За последние сутки подтверждено 337 смертей
  • Москва 56
  • Самарская область 39
  • Санкт-Петербург 19
  • Краснодарский край 12
  • Алтайский край 12
  • Красноярский край 12
  • Воронежская область 11
  • Московская область 11
  • Тульская область 10
  • Свердловская область 10
  • Иркутская область 8
  • Ленинградская область 7
  • Нижегородская область 7
  • Челябинская область 7
  • Республика Чувашия 6
  • Курская область 5
  • Тверская область 5
  • Волгоградская область 5
  • Ставропольский край 5
  • Пермский край 5
  • Мурманская область 4
  • Псковская область 4
  • Республика Башкортостан 4
  • Саратовская область 4
  • Ульяновская область 4
  • Новосибирская область 4
  • Смоленская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Вологодская область 3
  • Республика Крым 3
  • Белгородская область 2
  • Ивановская область 2
  • Липецкая область 2
  • Рязанская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Ярославская область 2
  • Республика Коми 2
  • Калининградская область 2
  • Астраханская область 2
  • Республика Татарстан 2
  • Оренбургская область 2
  • Пензенская область 2
  • Тюменская область 2
  • Республика Алтай 2
  • Кемеровская область 2
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Приморский край 2
  • Хабаровский край 2
  • Костромская область 1
  • Орловская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Севастополь 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Республика Мордовия 1
  • Удмуртская Республика 1
  • Кировская область 1
  • Омская область 1
  • Республика Бурятия 1
  • Забайкальский край 1
  • Амурская область 1

За весь период по России умерло 102 986 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 230 человек
  • Москва 1388
  • Московская область 432
  • Нижегородская область 278
  • Самарская область 215
  • Воронежская область 211
  • Ростовская область 201
  • Иркутская область 157
  • Республика Башкортостан 148
  • Саратовская область 139
  • Свердловская область 139
  • Челябинская область 125
  • Курская область 118
  • Ульяновская область 117
  • Кировская область 116
  • Тамбовская область 106
  • Волгоградская область 103
  • Тверская область 101
  • Архангельская область 101
  • Пермский край 101
  • Тульская область 100
  • Пензенская область 98
  • Омская область 94
  • Красноярский край 90
  • Белгородская область 88
  • Владимирская область 86
  • Республика Карелия 83
  • Ленинградская область 82
  • Орловская область 80
  • Ярославская область 76
  • Новгородская область 75
  • Удмуртская Республика 75
  • Брянская область 72
  • Краснодарский край 72
  • Калужская область 71
  • Калининградская область 70
  • Рязанская область 69
  • Санкт-Петербург 68
  • Тюменская область 68
  • Вологодская область 67
  • Карачаево-Черкесская Республика 66
  • Приморский край 63
  • Ханты-Мансийский автономный округ 62
  • Ставропольский край 61
  • Республика Коми 59
  • Кемеровская область 58
  • Курганская область 56
  • Оренбургская область 54
  • Новосибирская область 53
  • Кабардино-Балкарская Республика 49
  • Республика Дагестан 47
  • Хабаровский край 45
  • Алтайский край 42
  • Ивановская область 41
  • Республика Бурятия 39
  • Амурская область 39
  • Томская область 38
  • Республика Мордовия 36
  • Республика Чувашия 35
  • Республика Марий Эл 34
  • Астраханская область 33
  • Республика Северная Осетия - Алания 30
  • Республика Саха (Якутия) 30
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 28
  • Смоленская область 27
  • Камчатский край 25
  • Республика Тыва 23
  • Забайкальский край 22
  • Мурманская область 21
  • Республика Калмыкия 21
  • Республика Адыгея 19
  • Севастополь 17
  • Чеченская Республика 14
  • Республика Татарстан 13
  • Сахалинская область 13
  • Республика Алтай 10
  • Республика Хакасия 8
  • Республика Крым 7
  • Липецкая область 4
  • Магаданская область 3
  • Республика Ингушетия 2
  • Еврейская автономная область 2
  • Ненецкий автономный округ 1

За весь период выписано по выздоровлении по России 4 265 509 человек.

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