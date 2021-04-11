За сутки в России подтверждено 8702 случая COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 13,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 2090
- 2 Санкт-Петербург 694
- 3 Московская область 574
- 4 Ростовская область 239
- 5 Нижегородская область 236
- 6 Самарская область 198
- 7 Воронежская область 187
- 8 Иркутская область 157
- 9 Саратовская область 144
- 10 Свердловская область 129
- 11 Красноярский край 122
- 12 Челябинская область 119
- 13 Пермский край 109
- 14 Волгоградская область 107
- 15 Краснодарский край 105
- 16 Республика Башкортостан 103
- 17 Пензенская область 100
- 18 Ленинградская область 97
- 19 Республика Крым 94
- 20 Ставропольский край 92
- 21 Тверская область 91
- 22 Брянская область 86
- 23 Ульяновская область 85
- 24 Тульская область 85
- 25 Алтайский край 83
- 26 Ярославская область 82
- 27 Белгородская область 82
- 28 Оренбургская область 82
- 29 Курская область 81
- 30 Липецкая область 81
- 31 Кировская область 80
- 32 Тамбовская область 79
- 33 Астраханская область 78
- 34 Архангельская область 78
- 35 Новосибирская область 78
- 36 Вологодская область 75
- 37 Удмуртская Республика 74
- 38 Владимирская область 68
- 39 Псковская область 67
- 40 Омская область 64
- 41 Республика Карелия 63
- 42 Ивановская область 62
- 43 Ханты-Мансийский автономный округ 61
- 44 Республика Коми 60
- 45 Кемеровская область 58
- 46 Калужская область 57
- 47 Калининградская область 57
- 48 Орловская область 56
- 49 Тюменская область 53
- 50 Мурманская область 52
- 51 Рязанская область 52
- 52 Забайкальский край 45
- 53 Приморский край 45
- 54 Республика Дагестан 45
- 55 Республика Бурятия 44
- 56 Новгородская область 43
- 57 Республика Чувашия 43
- 58 Хабаровский край 40
- 59 Курганская область 39
- 60 Костромская область 37
- 61 Республика Мордовия 36
- 62 Смоленская область 35
- 63 Кабардино-Балкарская Республика 34
- 64 Республика Татарстан 34
- 65 Севастополь 32
- 66 Республика Саха (Якутия) 30
- 67 Томская область 25
- 68 Республика Калмыкия 21
- 69 Сахалинская область 20
- 70 Республика Хакасия 19
- 71 Ямало-Ненецкий автономный округ 19
- 72 Республика Марий Эл 17
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 16
- 74 Карачаево-Черкесская Республика 13
- 75 Амурская область 13
- 76 Камчатский край 12
- 77 Республика Адыгея 11
- 78 Чеченская Республика 11
- 79 Республика Ингушетия 10
- 80 Магаданская область 2
- 81 Республика Алтай 2
- 82 Ненецкий автономный округ 1
- 83 Еврейская автономная область 1
- 84 Республика Тыва 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 641 390 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Алтай, Республика Тыва 0,01%
- 3. Магаданская область , Еврейская автономная область 0,02%
За последние сутки подтверждено 337 смертей
- Москва 56
- Самарская область 39
- Санкт-Петербург 19
- Краснодарский край 12
- Алтайский край 12
- Красноярский край 12
- Воронежская область 11
- Московская область 11
- Тульская область 10
- Свердловская область 10
- Иркутская область 8
- Ленинградская область 7
- Нижегородская область 7
- Челябинская область 7
- Республика Чувашия 6
- Курская область 5
- Тверская область 5
- Волгоградская область 5
- Ставропольский край 5
- Пермский край 5
- Мурманская область 4
- Псковская область 4
- Республика Башкортостан 4
- Саратовская область 4
- Ульяновская область 4
- Новосибирская область 4
- Смоленская область 3
- Республика Карелия 3
- Вологодская область 3
- Республика Крым 3
- Белгородская область 2
- Ивановская область 2
- Липецкая область 2
- Рязанская область 2
- Тамбовская область 2
- Ярославская область 2
- Республика Коми 2
- Калининградская область 2
- Астраханская область 2
- Республика Татарстан 2
- Оренбургская область 2
- Пензенская область 2
- Тюменская область 2
- Республика Алтай 2
- Кемеровская область 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Приморский край 2
- Хабаровский край 2
- Костромская область 1
- Орловская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Севастополь 1
- Республика Ингушетия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Республика Мордовия 1
- Удмуртская Республика 1
- Кировская область 1
- Омская область 1
- Республика Бурятия 1
- Забайкальский край 1
- Амурская область 1
За весь период по России умерло 102 986 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 230 человек
- Москва 1388
- Московская область 432
- Нижегородская область 278
- Самарская область 215
- Воронежская область 211
- Ростовская область 201
- Иркутская область 157
- Республика Башкортостан 148
- Саратовская область 139
- Свердловская область 139
- Челябинская область 125
- Курская область 118
- Ульяновская область 117
- Кировская область 116
- Тамбовская область 106
- Волгоградская область 103
- Тверская область 101
- Архангельская область 101
- Пермский край 101
- Тульская область 100
- Пензенская область 98
- Омская область 94
- Красноярский край 90
- Белгородская область 88
- Владимирская область 86
- Республика Карелия 83
- Ленинградская область 82
- Орловская область 80
- Ярославская область 76
- Новгородская область 75
- Удмуртская Республика 75
- Брянская область 72
- Краснодарский край 72
- Калужская область 71
- Калининградская область 70
- Рязанская область 69
- Санкт-Петербург 68
- Тюменская область 68
- Вологодская область 67
- Карачаево-Черкесская Республика 66
- Приморский край 63
- Ханты-Мансийский автономный округ 62
- Ставропольский край 61
- Республика Коми 59
- Кемеровская область 58
- Курганская область 56
- Оренбургская область 54
- Новосибирская область 53
- Кабардино-Балкарская Республика 49
- Республика Дагестан 47
- Хабаровский край 45
- Алтайский край 42
- Ивановская область 41
- Республика Бурятия 39
- Амурская область 39
- Томская область 38
- Республика Мордовия 36
- Республика Чувашия 35
- Республика Марий Эл 34
- Астраханская область 33
- Республика Северная Осетия - Алания 30
- Республика Саха (Якутия) 30
- Ямало-Ненецкий автономный округ 28
- Смоленская область 27
- Камчатский край 25
- Республика Тыва 23
- Забайкальский край 22
- Мурманская область 21
- Республика Калмыкия 21
- Республика Адыгея 19
- Севастополь 17
- Чеченская Республика 14
- Республика Татарстан 13
- Сахалинская область 13
- Республика Алтай 10
- Республика Хакасия 8
- Республика Крым 7
- Липецкая область 4
- Магаданская область 3
- Республика Ингушетия 2
- Еврейская автономная область 2
- Ненецкий автономный округ 1
За весь период выписано по выздоровлении по России 4 265 509 человек.