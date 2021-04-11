За сутки в России подтверждено 8702 случая COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 13,0% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 2090

2 Санкт-Петербург 694

3 Московская область 574

4 Ростовская область 239

5 Нижегородская область 236

6 Самарская область 198

7 Воронежская область 187

8 Иркутская область 157

9 Саратовская область 144

10 Свердловская область 129

11 Красноярский край 122

12 Челябинская область 119

13 Пермский край 109

14 Волгоградская область 107

15 Краснодарский край 105

16 Республика Башкортостан 103

17 Пензенская область 100

18 Ленинградская область 97

19 Республика Крым 94

20 Ставропольский край 92

21 Тверская область 91

22 Брянская область 86

23 Ульяновская область 85

24 Тульская область 85

25 Алтайский край 83

26 Ярославская область 82

27 Белгородская область 82

28 Оренбургская область 82

29 Курская область 81

30 Липецкая область 81

31 Кировская область 80

32 Тамбовская область 79

33 Астраханская область 78

34 Архангельская область 78

35 Новосибирская область 78

36 Вологодская область 75

37 Удмуртская Республика 74

38 Владимирская область 68

39 Псковская область 67

40 Омская область 64

41 Республика Карелия 63

42 Ивановская область 62

43 Ханты-Мансийский автономный округ 61

44 Республика Коми 60

45 Кемеровская область 58

46 Калужская область 57

47 Калининградская область 57

48 Орловская область 56

49 Тюменская область 53

50 Мурманская область 52

51 Рязанская область 52

52 Забайкальский край 45

53 Приморский край 45

54 Республика Дагестан 45

55 Республика Бурятия 44

56 Новгородская область 43

57 Республика Чувашия 43

58 Хабаровский край 40

59 Курганская область 39

60 Костромская область 37

61 Республика Мордовия 36

62 Смоленская область 35

63 Кабардино-Балкарская Республика 34

64 Республика Татарстан 34

65 Севастополь 32

66 Республика Саха (Якутия) 30

67 Томская область 25

68 Республика Калмыкия 21

69 Сахалинская область 20

70 Республика Хакасия 19

71 Ямало-Ненецкий автономный округ 19

72 Республика Марий Эл 17

73 Республика Северная Осетия-Алания 16

74 Карачаево-Черкесская Республика 13

75 Амурская область 13

76 Камчатский край 12

77 Республика Адыгея 11

78 Чеченская Республика 11

79 Республика Ингушетия 10

80 Магаданская область 2

81 Республика Алтай 2

82 Ненецкий автономный округ 1

83 Еврейская автономная область 1

84 Республика Тыва 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 641 390 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Алтай, Республика Тыва 0,01%

3. Магаданская область , Еврейская автономная область 0,02% За последние сутки подтверждено 337 смертей Москва 56

Самарская область 39

Санкт-Петербург 19

Краснодарский край 12

Алтайский край 12

Красноярский край 12

Воронежская область 11

Московская область 11

Тульская область 10

Свердловская область 10

Иркутская область 8

Ленинградская область 7

Нижегородская область 7

Челябинская область 7

Республика Чувашия 6

Курская область 5

Тверская область 5

Волгоградская область 5

Ставропольский край 5

Пермский край 5

Мурманская область 4

Псковская область 4

Республика Башкортостан 4

Саратовская область 4

Ульяновская область 4

Новосибирская область 4

Смоленская область 3

Республика Карелия 3

Вологодская область 3

Республика Крым 3

Белгородская область 2

Ивановская область 2

Липецкая область 2

Рязанская область 2

Тамбовская область 2

Ярославская область 2

Республика Коми 2

Калининградская область 2

Астраханская область 2

Республика Татарстан 2

Оренбургская область 2

Пензенская область 2

Тюменская область 2

Республика Алтай 2

Кемеровская область 2

Республика Саха (Якутия) 2

Приморский край 2

Хабаровский край 2

Костромская область 1

Орловская область 1

Республика Калмыкия 1

Севастополь 1

Республика Ингушетия 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Республика Мордовия 1

Удмуртская Республика 1

Кировская область 1

Омская область 1

Республика Бурятия 1

Забайкальский край 1

Амурская область 1 За весь период по России умерло 102 986 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 230 человек Москва 1388

Московская область 432

Нижегородская область 278

Самарская область 215

Воронежская область 211

Ростовская область 201

Иркутская область 157

Республика Башкортостан 148

Саратовская область 139

Свердловская область 139

Челябинская область 125

Курская область 118

Ульяновская область 117

Кировская область 116

Тамбовская область 106

Волгоградская область 103

Тверская область 101

Архангельская область 101

Пермский край 101

Тульская область 100

Пензенская область 98

Омская область 94

Красноярский край 90

Белгородская область 88

Владимирская область 86

Республика Карелия 83

Ленинградская область 82

Орловская область 80

Ярославская область 76

Новгородская область 75

Удмуртская Республика 75

Брянская область 72

Краснодарский край 72

Калужская область 71

Калининградская область 70

Рязанская область 69

Санкт-Петербург 68

Тюменская область 68

Вологодская область 67

Карачаево-Черкесская Республика 66

Приморский край 63

Ханты-Мансийский автономный округ 62

Ставропольский край 61

Республика Коми 59

Кемеровская область 58

Курганская область 56

Оренбургская область 54

Новосибирская область 53

Кабардино-Балкарская Республика 49

Республика Дагестан 47

Хабаровский край 45

Алтайский край 42

Ивановская область 41

Республика Бурятия 39

Амурская область 39

Томская область 38

Республика Мордовия 36

Республика Чувашия 35

Республика Марий Эл 34

Астраханская область 33

Республика Северная Осетия - Алания 30

Республика Саха (Якутия) 30

Ямало-Ненецкий автономный округ 28

Смоленская область 27

Камчатский край 25

Республика Тыва 23

Забайкальский край 22

Мурманская область 21

Республика Калмыкия 21

Республика Адыгея 19

Севастополь 17

Чеченская Республика 14

Республика Татарстан 13

Сахалинская область 13

Республика Алтай 10

Республика Хакасия 8

Республика Крым 7

Липецкая область 4

Магаданская область 3

Республика Ингушетия 2

Еврейская автономная область 2

Ненецкий автономный округ 1 За весь период выписано по выздоровлении по России 4 265 509 человек. В ВОЗ рассказали о новых мутациях коронавируса