Академия Минпросвещения России запустила "Школу новых технологий", где уже прошли обучение педагоги, завучи и директора из ста российских школ.

"Все школы в рамках нацпроекта "Образование" подключаются к высокоскоростному интернету, получают оборудование для "Цифровой образовательной среды". Создаются центры цифрового образования, "Точки роста" и детские технопарки "Кванториум", - говорит замминистра просвещения Татьяна Васильева. - Проект позволяет нам поставить новые технологии на службу традиционному образованию, привлечь в школы молодых и творческих учителей".

По словам куратора проекта Ольги Сухановой, участники - обычные городские школы, которые только-только получили современное оборудование. Обучение - в новом формате: школьными командами. Каждая разработала план "перезагрузки" своей 4-й учебной четверти.

"Руководители школ, к примеру, узнали, как составить расписание так, чтобы школьные лаборатории не простаивали, как наладить работу кружков и секций, как заключить соглашения с партнерами - вузами, технопарками, колледжами, - говорит Ольга Суханова. - У учителей свои темы. Что такое педагогический дизайн современного урока? Как проводить лабораторные работы по физике, химии, биологии на "цифровом" оборудовании? Как находить связи между разными предметами и показывать их ученику? Новые педагогические технологии и практические методики".

Учитель Александр Горяйнов из Липецкой школы N 59 "Перспектива" отмечает: "Важно, чтобы школьники понимали, как они могут применять знания на практике". Так, два его ученика, Егор Рыжков и Иван Канадчиков, которые занимаются в секции для юных инженеров, сумели решить важную задачу - найти питание для станции добычи нефти вдали от традиционных источников энергии. Придумали, как подключить ее к солнечной батарее. А вот учитель русского языка и литературы Татьяна Бокова планирует создать инновационный медиацентр. Ее ребята уже освоили верстку, съемку и монтаж репортажей, умеют создавать видеофильмы.

В другой школе - N 5 в Малгобеке (Республика Ингушетия) благодаря нацпроекту вовсю летают квадрокоптеры и печатают 3D-принтеры. Ученики-айтишники не только умеют программировать роботов, но получают самые высокие в республике баллы на ЕГЭ по русскому языку. Ставку педагоги сделали на кружки и секции. Например, "Юный спасатель", где ребят учат оказывать первую медицинскую помощь на самых современных симуляторах-тренажерах... Академия Минпросвещения России выберет 85 школ-лабораторий, которые войдут в "наставническую лигу" для будущих участников проекта. Следующая волна стартует в сентябре и охватит уже более тысячи школ.