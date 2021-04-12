Анатолий Карпов представил свою новую книгу

Многократный чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы, скоро уж сорок лет, как президент Международной ассоциации фондов мира, посол Детского фонда ООН, автор десятков книг о шахматах и даже киноактер, снявшийся в нескольких художественных фильмах... Нет, всех его не просто титулов, а добровольно на себя взятых и исключительно добросовестно исполняемых обязанностей не перечислить. Разве что добавлю: это во многом и благодаря Анатолию Евгеньевичу, председателю Попечительского совета Федерации шахмат Свердловской области, Международная федерация шахмат доверила Екатеринбургу проведение в эти дни турнира претендентов, победитель которого получит право встретиться с действующим чемпионом норвежцем Карлсеном.

Книга "Взгляд с Олимпа" вышла накануне 70-летия Анатолия Евгеньевича Карпова.

В период, когда нашу страну лишают возможности принимать крупные международные соревнования, этот турнир много что для нас значит. Говорит о том, что за свои права можно не только бороться, но побеждать в борьбе. Как это и очень многое другое Карпову удается? Ответ на вопрос в книге "Взгляд с Олимпа", презентация которой состоялась вчера в Центральном доме шахматиста. Третий том так же огромен и, что приятно, конкретен, как и первые два - "Восхождение на шахматный Олимп" и "Сражение за шахматный Олимп", - в разные годы вышедшие. И каждая книга огромного триптиха предварена карповским эпиграфом - "Шахматы - моя жизнь, но моя жизнь - это не только шахматы..."

Вот и в третьем томе не только откровеннейшие рассказы о том, как были завоеваны четвертый, пятый и шестой чемпионские титулы с разбором партий и прочим бальзамом для знатоков игры. Здесь и нежданный срез исторических событий, тяжело пережитых страной, начиная с 1991 года. С интересом открыл для себя новые факты о переломе эпох, как называет Карпов август 1991 года. Заседание Верховного Совета народных депутатов, членом которого Анатолий Евгеньевич являлся. Подробности того, кто и как выступал, а кому и слова сказать не дали. Таких эпизодов немало.

Ну и, конечно, чисто шахматные события. Теперь мне еще отчетливее видно, кто и как мутил воду в ФИДЕ. И скольких усилий стоило Карпову с подвижниками, чтобы спасти не просто эту организацию, а мировые шахматы от превращения игры в фабрику по зарабатыванию денег и только денег.

А еще странствия многократного чемпиона мира по планете. И никакой это не туризм. Все ради одного - популяризации шахмат, которые, признаем, знавали на протяжении многовековой истории и более счастливые времена.

На презентации Анатолий Евгеньевич тепло вспомнил маму, которая недавно ушла, прожив 101 год. Нина Григорьевна была создателем и главным хранителем семейного архива. Первая вырезка появилась в нем, когда семилетний Толя обыграл во взрослом турнире 70-летнего шахматиста-второразрядника и об этом написала областная газета. Архиву суждено было разрастись до огромных размеров, однако мама десятилетиями содержала его в полном порядке, что помогло Карпову и литератору Михаилу Лукичеву в создании полного, во весь рост "портрета на фоне эпохи".

Анатолий Карпов: Шахматы - моя жизнь, но моя жизнь - не только шахматы…

Приятно разглядывать фото Карпова с великими шахматного мира сего. А еще интереснее вглядываться в чисто домашние снимки с женой, любимой дочкой Софьей. Заглянуть в дом знаменитости не менее интересно, чем вдруг вспомнить позабытые эпизоды, когда мы организовывали турниры по игре в карты с участием королей шахмат и разного рода знаменитостей и селебритиз. Было ведь и такое.

А еще многое будет. Книга вышла накануне майского 70-летия Анатолия Карпова. Но его боевой дух, физический настрой таковы, что верится: третьему тому не оставаться заключительным.