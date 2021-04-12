Apple разрабатывает новую версию приставки Apple TV

Apple разрабатывает новое поколение популярной приставки Apple TV. Она получит встроенную веб-камеру, новую акустическую систему и будет выводить изображение на телевизор.

В компании рассчитывают, что новый девайс составит конкуренцию Amazon Echo Show - колонке со встроенной камерой, позволяющей участвовать в видеоконференциях, а также сенсорным дисплеем, пишет Bloomberg. Издание обратилось за комментариями к представителю Apple, но в компании отказались комментировать разработку нового продукта.

Приставка Apple TV не обновлялась уже больше трех лет. 12 сентября 2017 года компания показала Apple TV с поддержкой формата 4К, но c тем же форм-фактором, что и модель 4-го поколения, представленная в 2015 году.