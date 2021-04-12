Во вторник в Балашихе омский "Авангард" примет казанский "Ак Барс" в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Омичи ведут в противостоянии до четырех побед со счетом 3-2, а, значит, для выхода в финал им осталось сделать всего один шаг.

Команда Боба Хартли вышла вперед в серии, выиграв пятый матч в Казани со счетом 3:2. Омск забил первым, но дубль Дмитрия Воронкова позволил хозяевам не только отыграть, но и повести в счете. От поражения "Авангард" спас Илья Ковальчук на последней минуте основного времени. А в овертайме победу гостям принес Рид Буше.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе "Ак Барса", а ныне комментатор "Матч ТВ" Алексей Бадюков в интервью "РГ" назвал этот матч лучшим не только в серии, но и одним из самых ярких в текущем плей-офф, а также высказался по поводу спорного судейства.

Алексей Бадюков: По накалу по развязке это один из лучших матчей не только в этой серии, но и во всем плей-офф. Даже при аккуратной игре команды умудрялись создавать большое количество моментов. Инициатива переходила из одних рук в другие. Темп не падал до овертайма, силовая борьба присутствовала. И антураж, конечно. Мы видели матчи с 50-процентной заполняемостью, и это все-таки немножко не то, а здесь полные трибуны - атмосфера была потрясающая.

В этой серии команды побеждают пока только на выезде. Закономерность или совпадение?

Алексей Бадюков: Просто так получается. В этой паре правильней отталкиваться от систем, которые проповедуют команды. Они одинаковые. Да и в остальном соперники равные: по силе, по уровню мастерства. Поэтому неважно, в Казани проходит матч или в Балашихе. В принципе, на стадии плей-офф фактор домашней площадки отходит на второй план.

По сравнению с первыми матчами соперники сильно изменились?

Алексей Бадюков: Я бы говорил об изменениях в составе. "Авангард" поменял сочетания троек. Так молодой Чинахов теперь играет в первой тройке. Кроме того, Омск остался без защитника Емелина и теперь вынужден проводить ротацию на его позиции. У Казани нужно отметить появление двух человек, капитана Даниса Зарипова и вратаря Тимура Билялова. В тех матчах, которые "Ак Барс" выиграл в Балашихе, мы увидели, что появление Зарипова помогло. Это глобальные моменты, а вообще в сочетаниях что-то меняется в каждом периоде. Зато с точки зрения системности все по-прежнему. Команды стараются открыть счет, а потом максимально обезопасить себя от пропущенной шайбы. К слову, я бы отметил прекрасную игру вратарей: в восхищении от Билялова и от его визави Шимона Грубеца.

Свою серию из 11 матчей без голов прервал Илья Ковальчук…

Алексей Бадюков: Было видно, что Илья в пятом матче конкретно разозлился: на этих эмоциях он и передачу отдал и счет сравнял. Это энергетика лидеров. На самом деле, Ковальчук проделывает огромный объем работы, без потерь затаскивает шайбу в зону. У него хороший хлесткий бросок. Он здорово держит шайбу, вытаскивает на себя соперников своей харизмой, освобождая пространство для партнеров. Уровень Илья держит. Другое дело, что он долго не мог забить. Но Ковальчук всегда был к этому близок.

Ожидали, что "Ак Барс" будет вести за собой 20-летний Воронков?

Алексей Бадюков: Воронков - это будущее сборной. Во-первых, он физически здоровый. А главное, в напряженные моменты, когда мало, кто осмеливается брать на себя ответственность, Дмитрий это делает. Плюс его работа на "пятачке".

Вам не кажется, что ситуация в чем-то схожа со случаем лидера СКА Василия Подколзина. Обоих много критиковали после двух последних чемпионатов мира, а сейчас ребята показывают характер?

Алексей Бадюков: Это важная часть работы тренерского штаба. Когда у тебя перспективный, талантливый, бьющий копытом человек, нужно правильно его настроить психологически. Отдадим должное тренерам, которые не закрепощают парней, а дают им возможность становиться лидерами здесь и сейчас. Такие игроки рано или поздно выстреливают. А мастерство и у Воронкова, и у Подколзина есть.

Пятый матч катализировал разговоры о судействе. Особенно недовольна омская сторона…

Алексей Бадюков: Сама серия очень боевая, и можно было ожидать, что будет много физических контактов подобного характера. И, конечно, каждый переживает за свой клуб. И да, по статистике, у "Авангарда" в этой серии больше удалений, чем у Казани. Но я бы сказал, что пятый матч арбитры, честно говоря, отсудили слабовато. Их можно понять. Они старались поначалу не вмешиваться, а потом все это превратилось в такую историю, когда у многих накипело. В то же время, я бы обратил внимание, как сами хоккеисты реагируют на все эти моменты. Они принимают, что игра идет на грани фола, что все психологически пытаются поддавить друг друга, отдаются борьбе, даже когда возникают паузы. Игроки абсолютно адекватно на все это реагируют, стараются не комментировать эти моменты, не поддаваться эмоциям.

Алексей Бадюков: Изможденность видна, но все игроки пока дорабатывают

Больше всего споров вокруг эпизодов, когда игроки "Ак Барса" толкали соперников на борт с открытой калиткой. Это же травмоопасно…

Алексей Бадюков: Конечно, это неправильно. Если это делается умышленно, то это грязь. Но на мой взгляд, те толчки не были умышленными. Все происходило в запале. Это желание играть до конца, поддавить друг друга психологически. Это доработка эпизода.

Что нам ждать от шестой игры?

Алексей Бадюков: Многое будет зависеть от того, кто первый просядет физически. Потому что тогда начнутся ошибки. Думаю, команды не будут форсировать события. Пока превосходства одной или другой команды по физической готовности не видно. Да, есть изможденность, но практически все играют без ошибок, дорабатывают эпизоды до конца, без прокатов, проводятся смачные силовые приемы. По сути, команды держат тот же темп, что взяли еще в самом начале серии.

Где будем смотреть

13 апреля, вторник, "Матч ТВ"

19.00 "Авангард" - "Ак Барс". - Прямая трансляция